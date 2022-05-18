https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html
ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы
ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы - РИА Новости, 18.05.2022
ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы
Банк России в этом и следующем году планирует полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему (ЕБС), с помощью которой россияне получают различные... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:44
2022-05-18T11:44
2022-05-18T11:44
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
ростелеком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Банк России в этом и следующем году планирует полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему (ЕБС), с помощью которой россияне получают различные услуги, в том числе финансовые и государственные, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Единая биометрическая система, которая была создана в 2018-2019 году, в этом и в следующем году будет полностью "перезагружена". Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС, а также с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).
https://ria.ru/20220518/platezhi-1789190554.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), ростелеком
ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы
Банк России планирует полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему