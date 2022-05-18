https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html

ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы

ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы - РИА Новости, 18.05.2022

ЦБ планирует масштабную "перезагрузку" единой биометрической системы

Банк России в этом и следующем году планирует полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему (ЕБС), с помощью которой россияне получают различные... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:44

2022-05-18T11:44

2022-05-18T11:44

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

ростелеком

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Банк России в этом и следующем году планирует полностью "перезагрузить" единую биометрическую систему (ЕБС), с помощью которой россияне получают различные услуги, в том числе финансовые и государственные, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Единая биометрическая система, которая была создана в 2018-2019 году, в этом и в следующем году будет полностью "перезагружена". Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".Единая биометрическая система, разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ, заработала в России с июня 2018 года. Так, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС, а также с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).

https://ria.ru/20220518/platezhi-1789190554.html

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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), ростелеком