https://ria.ru/20221223/utraty-1840764015.html

Выбор РИА Новости: главные утраты 2022 года

Выбор РИА Новости: главные утраты 2022 года - РИА Новости, 23.12.2022

Выбор РИА Новости: главные утраты 2022 года

В уходящем году в России и мире простились со многими яркими представителями кинематографа, театра и музыки. Не стало режиссера Жан-Люка Годара, клавишника... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:22

2022-12-23T11:22

2022-12-23T11:23

политика

новости культуры

россия

михаил горбачев

синдзо абэ

жан-люк годар

depeche mode

nazareth

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В уходящем году в России и мире простились со многими яркими представителями кинематографа, театра и музыки. Не стало режиссера Жан-Люка Годара, клавишника Depeche Mode Энди Флетчера, основателя рок-группы Nazareth Дэна Маккаферти, композитора Вангелиса, актера и режиссера Жан-Луи Трентиньяна, певцов Юрия Шатунова и Бориса Моисеева. Ушли из жизни кинорежиссеры Игорь Масленников и Владимир Краснопольский, актер и режиссер Сергей Пускепалис, актеры Геннадий Юхтин и Борис Невзоров, актрисы Александра Яковлева, Евгения Брик и Анастасия Вознесенская, театральный режиссер Леонид Хейфец. Значительные утраты в мировой и российской политике: скончались королева Великобритании Елизавета II, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, трагически погиб бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мировая политикаОдной из главных утрат мировой политики стала кончина королевы Великобритании Елизаветы, правившей страной более 70 лет, она умерла 8 сентября на 97-м году жизни. В 2015 году Елизавета II стала старейшим и долго правящим монархом в истории страны, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории. В июне 2022 года королева торжественно отметила так называемый платиновый юбилей - 70-летие своего правления. Королева Елизавета II являлась главой государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, она также была правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, добровольного объединения 54 независимых стран. За десятилетия ее правления слово "королева" стало синонимом стабильности, а сама Елизавета II на фоне менявшихся правительств стала восприниматься как некая константа. За 70 лет правления королева была знакома лично с президентами, премьерами, вождями, папами Римскими, королями, она побывала в более чем 125 странах, некоторые из них за время ее правления успели изменить статус и название. Она стала первым и единственным британским монархом, который посетил Россию. Это произошло в октябре 1994 году при президенте Борисе Ельцине. Трагически ушел из жизни бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, он скончался после совершенного на него нападения. Политику было 67 лет. Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 42-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. Синдзо Абэ умер от потери крови. Убийца Тэцуя Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи. Обозреватели отмечают, что Синдзо Абэ стремился к улучшению отношений с Россией. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет от рака. Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне. Официальная биография на сайте американского внешнеполитического ведомства ставит ей в заслугу "успешное лоббирование военной интервенции под эгидой НАТО", которое в 1999 году вылилось в бомбардировки Югославии с многочисленными жертвами среди мирного населения. При Олбрайт началось расширение НАТО на восток: в 1999 году в состав североатлантического альянса вошли Венгрия, Польша и Чехия. Скандальную известность получило ее высказывание о том, что смерть полумиллиона иракских детей в результате западных санкций - это "адекватная цена" за ослабление режима Саддама Хусейна. Позднее Олбрайт извинялась за эти слова. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в июле, причины смерти не назывались. Ему было 63 года. Баркиндо родился в апреле 1959 года в Нигерии. Должность генсекретаря ОПЕК он занимал 6 лет, в отрасли работал с 1980-х годов и по праву считается одним из отцов-основателей сделки ОПЕК+. В 2016 году, до заключения соглашения, он несколько раз посещал Россию, способствуя привлечению стан, не входящих в ОПЕК, во главе с российской стороной к участию в стабилизации рынка нефти. Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался после продолжительной болезни в возрасте 88 лет. Он руководил страной самый краткий срок среди украинских президентов - всего 32 месяца с 1991 года. В ходе президентства 8 декабря 1991 года от имени Украины Кравчук подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. На президентском посту Кравчук запомнился гиперинфляцией в 1992-1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости Украины. Потери российской политикиОдной из самых заметных утрат российской политики стала кончина первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, он умер в августе на 92-м году жизни. Период его руководства отмечен важнейшими геополитическими событиями: окончанием холодной войны, выводом советских войск из Афганистана, распадом Союза. В марте 1990 года Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза. С 1985 года по инициативе Горбачева в СССР был взят курс на масштабное реформирование общественного строя, во всем мире известный как "перестройка". В качестве намеченных целей были обозначены развитие демократии, народовластия, гласности, свободы слова, расширение прав трудовых коллективов и общественных организаций, укрепление законности и правопорядка. После провала попытки переворота со стороны ГКЧП в августе 1991 года позиции Горбачева значительно пошатнулись. 24 августа 1991 года он объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС. А 25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. В качестве основных итогов перестройки во внешней политике сам Горбачев нормализацию отношений с Китаем и США, конец холодной войны и начало ядерного разоружения. СССР и Штаты в те годы подписали знаковые документы в сфере стратегической стабильности - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-1, ознаменовавший конец гонки вооружений. В апреле бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни в 75 лет после продолжительной болезни: в феврале этого года политик был госпитализирован с коронавирусом и из больницы уже не вышел. Жириновский шесть раз становился кандидатом на пост президента России/РСФСР, возглавляемые им ЛДПР и "Блок Жириновского" восемь раз проходили в Государственную думу. Широко известен он стал в 1991 году, когда занял третье место на выборах президента РСФСР. Жириновский считается одним из самых неоднозначных, но при этом харизматичных и популярных политиков, неизменно остававшихся в центре внимания. Жириновский опубликовал свыше 500 книг, в том числе 100 томов своих произведений под названием "Политическая классика". Скончался на 77-м году жизни бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Он занимал должность госсекретаря РСФСР. Бурбулис стал одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным. Бурбулис был депутатом Госдумы первого и второго созывов, в 2001-2007 годах - членом Совфеда от Новгородской области. Зарубежный кинематографФранко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, стоявший у истоков французской новой волны, скончался в возрасте 91 года. Дебютный фильм Годара "На последнем дыхании" вышел на экраны в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность картины заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе. В 60-х годах в центре внимания режиссера была тема бунтующей молодежи, в том числе этой теме были посвящены ленты "Битва аутсайдеров", "Китаянка", а также картина "Маленький солдат", которая некоторое время была запрещена за реалистичные сцены насилия и отсылку к теме Алжирской войны. Также среди фильмов Годара картины "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Мужское - женское", "Книга образов". Всего он выпустил более 70 картин. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян также умер в 91 год. Популярность Трентиньяну принесла главная роль в лирико-романтической картине "Мужчина и женщина", кроме того, он снимался в таких фильмах, как "Великое молчание", "Смерть, снесшая яйцо", "Конформист", "Три цвета: красный", "Любовь". Как режиссер Трентиньян поставил "черную" комедию "Насыщенный день", абсурдистскую комедийную притчу "Инструктор по плаванию". Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 72 лет. По данным британских СМИ, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Колтрейн, настоящее имя которого Энтони Роберт Макмиллан, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада", "Ван Хельсинг", озвучивал персонажей известных мультфильмов. Литовский актер, Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни. Адомайтис играл в Драматическом театре в Мариямполе (тогда Капсукас), Каунасском драматическом театре, с 1967 года - в Национальном драматическом театре Литвы в Вильнюсе. Среди его известных ролей в кино - Донатас Локис в фильме "Никто не хотел умирать", Каспарас в "Чувствах", Гирдвайнис в "Чертовой невесте", Эдмонд в "Короле Лире", Алексей Павлищев в фильме "Из жизни отдыхающих", Бойлан в фильме "Богач, бедняк...", Морган в фильме "Мираж". Американский актер, сыгравший в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни", Рэй Лиотта умер на 68-м году жизни. По данным портала TMZ, актер скончался в Доминиканской республике, где он участвовал в съемках фильма. Сообщается, что смерть актера наступила во сне по естественным причинам. Помимо работы "Славные парни" Лиотта также снялся в фильмах "Поле его мечты", "Дикая штучка", "Без резких движений". Потери российского кино и театраВ этом году российские театр и кино лишились целой плеяды талантливых деятелей. Советский и российский кинорежиссер и сценарист Игорь Масленников ушел из жизни в 90 лет. В кино Масленников дебютировал в 1968 году фильмом о старшеклассниках "Личная жизнь Кузяева Валентина". Работал в разнообразных жанрах, ставя фильмы для детей, о спорте, костюмно-исторические картины. Огромную известность Игорю Масленникову принесли цикл телесериалов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и телевизионные фильмы "Зимняя вишня". Он также снял фильмы "Что сказал покойник", "Письма к Эльзе", "Тимур и его коммандос", "Русские деньги", "Взятки гладки". В фильмах "Сентиментальный роман", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Русские деньги" Масленников был и сценаристом. В 89 лет ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Краснопольский. Он работал на "Мосфильме", снял много фильмов и телевизионных сериалов совместно с режиссером Валерием Усковым, в частности, "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Таежный десант", "Стюардесса", "Времена года", "Неподсуден", "Отец и сын", "Соучастие в убийстве". С 2000 года Краснопольский и Усков работали над сериалами. На телеэкранах с успехом шли сериалы "Сыщики" "Нина" "Две судьбы", "Провинциалы", "Подари мне жизнь", "Ермоловы". Советский и российский актер и театральный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Волкова Сергей Пускепалис в уходящем году погиб в ДТП, ему было 56 лет. В разные годы Пускепалис работал режиссером в Самарском театре "Понедельник", был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина, был главным режиссером ярославского театра им. Волкова, сотрудничал с другими театрами. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Всего Пускепалис сыграл в кино свыше 60 ролей. После продолжительной болезни скончалась советская и российская актриса Александра Яковлева, ей было 64 года. Яковлева дебютировала в кино в 1979 году и в 1980-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе. В числе ее работ роли в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году она приняла решение завершить актёрскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко". В 2016 году она объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж". Ушла из жизни актриса театра и кино Евгения Брик, ей было 40 лет. Она известна работами в таких фильмах, как "Стиляги" 2008 года, "Географ глобус пропил" 2013 года, "Оттепель" 2013 года, "Темный мир: Равновесие" 2013 года, "Елки 1914" 2014 года, "Бомба" 2020 года. Брик была супругой советского и российского режиссёра Валерия Тодоровского, который работал над фильмами "Стиляги" 2008 года, "Оттепель" 2013 года, "Одесса", 2018 года, "Подмосковные вечера" 1994 года и другими. Как рассказали ее коллеги, у Брик было онкологическое заболевание, но о нем знали только самые близкие. Не стало в феврале советского и российского актера театра и кино Геннадия Юхтина, он скончался в больнице в возрасте 89 лет. Юхтин известен ролями в фильмах "Акваланги на дне", "Дело Румянцева", "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы". Актер также часто снимался в телесериалах: "Петербургские тайны", "Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII", "Счастливы вместе" и других. Всего артист снялся более чем в 130 фильмах. Ушла из жизни в возрасте 78 лет народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская. Вознесенская в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего играла в театре "Современник". Как отметили в МХТ им. Чехова, "она стала "звездой", сыграв первую главную роль в кино – радистку Аню Радионову в фильме "Майор Вихрь", но предпочла кинематографу сцену, возвращаясь на экран редко, но ярко (всем памятен ее директор рынка в рязановском "Гараже")". Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в феврале от коронавируса, ему было 72 года. В разные годы Невзоров выступал на сцене Театра Моссовета и Драматического театра имени К. С. Станиславского, а с 2005 года был артистом Малого театра. Среди его ролей - судья Ляпкин-Тяпкин ("Ревизор" Н.В.Гоголя), Василий Шуйский ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" А. Н. Островского). Невзоров много снимался в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием – "Маршал революции", "Россия молодая", "Красные колокола", "Найти и обезвредить", "Русь изначальная", "Говорит Москва". Также он снимался в сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Дорогая Маша Березина". После продолжительной болезни скончался писатель, драматург и сценарист Рустам Ибрагимбеков, ему было 83 года. Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни", который сразу после выхода на экраны обрел в СССР популярность. Ибрагимбеков написал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, и практически все его литературные произведения были экранизированы. На 94-м году жизни умер кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников. Более полувека он проработал на киностудии "Ленфильм", где были сняты его легендарные ленты "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана" и другие. Ушел из жизни в уходящем году режиссер Давид Кеосаян, ему был 61 год. Кеосаян - режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии такие проекты, как "Бессмертные", "Крымский мост. Сделано с любовью!", сериалы "Общага" и "Море. Горы. Керамзит" и другие. Советский и российский театральный режиссер Леонид Хейфец скончался в возрасте 87 лет. Хейфец с 1988 по 1994 год был худруком Центрального театра Советской армии. На его сцене он поставил такие спектакли, как: "Мой бедный Марат", "Смерть Иоанна Грозного", "Часовщик и курица", "Дядя Ваня". В конце 1960-х годов его спектакль "Тайное общество" по Геннадию Шпаликову был запрещен. Хейфец покинул Центральный театр Советской Армии, работал в провинции. Он также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. В 101 год ушел из жизни советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман. Он более 50 лет проработал на студии "Союзмультфильм" - сначала как ассистент художника, с 1951 года – как художник-постановщик, с 1975 года – как режиссёр. Шварцман работал как в рисованной, так и в кукольной анимации. В числе его работ такое мультфильмы, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк". Как художник-постановщик Леонид Шварцман работал в более чем 50 анимационных лентах, в том числе "Золотая антилопа", "Похитители красок", "Дядя Степа - милиционер", "Варежка", "Доверчивый дракон". В этом же году не стало еще одного художника-мультипликатора, работавшего на студии "Сюзмультфильм" - на 73-м году жизни скончался Владимир Вышегородцев. Он работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "От двух до пяти", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч". Гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин ушел из жизни после продолжительной болезни, ему было 83 года. Московский международный театральный фестиваль им. Чехова отметил 4 октября 30 лет, Шадрин был одним из организаторов этого фестиваля. Он также продюсировал спектакли, проводил в других странах "сезоны русского театра", театральные программы Национальных дней России на Всемирных выставках. Киновед Армен Медведев скончался на 85-м году жизни. Медведев - кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала "Искусство кино", а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу", который проходит в Выборге с 1993 года. Он написал несколько книг, в том числе "Очерки об актерах", "Кто он?". Публиковался в научных сборниках, в журналах "Искусство кино", "Советский экран", "Киноведческие записки", "Кино-глаз", "Искусство". ЛитератураПисатель Юз Алешковский скончался в 92 года во Флориде. Алешковский - известный русский прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. Свой литературный путь он начинал как детский писатель, из-под его пера вышли такие работы, как "Черно-бурая лиса", "Кыш, Двапортфеля и целая неделя", "Два билета на электричку" и "Кыш и я в Крыму". Также принимал участие в качестве сценариста в таких лентах, как "Кыш и Двапортфеля", "Вот моя деревня" и "Что с тобой происходит?". Одновременно Алешковский работал над повестями и рассказами, которые не могли быть опубликованы из-за того, что касались запретных для советской литературы тем. В результате он в 1979 году был вынужден эмигрировать. Музыкальные утратыВ октябре ушел из жизни певец Франко Гатти, экс-участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, ему было 80 лет. Гатти был участником группы с 1967 по 2016 и с 2020 по 2021 годы. Ricchi e Poveri – итальянская поп-группа, популярная в 1970-80-х годах, наиболее известна исполнением таких песен, как Che sarà, Sarà perché ti amo, Mamma Maria. На 61-м году жизни умер клавишник всемирно известной британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Позже стало известно, что причиной смерти стало расслоение аорты. Группа Depeche Mode является одним из наиболее ярких представителей "новой волны", а также стилей синти-поп и пост-панк, была образована в 1980 году в городе Базилдон (графство Эссекс). За более чем 30 лет своего существования коллектив выпустил 13 студийных альбомов и продал более 115 миллионов копий, а больше 40 синглов попали в британский хит-парад. В 87 лет скончался американский исполнитель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Он считается одним из пионеров рок-н-ролла, а также являлся культовым исполнителем кантри, госпела и блюза. За свою карьеру он стал лауреатом четырех премий "Грэмми", а его самая известная песня Great Balls of Fire вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. По данным представлявшей его компании 117 Entertainment Group, "в последние годы жизни он страдал от различных болезней и травм. В этом же году не стало основателя, экс-вокалиста шотландской рок-группы Nazareth Дэна Маккаферти, ему было 76 лет. Коллектив Nazareth был создан в 1968 году музыкантами группы The Shadettes. В середине 1971 года музыканты записали свой дебютный альбом. Достичь успеха группе помогла дружба с музыкантами Deep Purple, которые в 1972 году предложили Nazareth играть у них на разогреве в американском турне. На сегодняшний день в творческом багаже группы более двух десятков студийных альбомов, а также несколько концертников и сборников. в числе известных песен группы Love hurts, Where are you now, We are animals. Барабанщик британской рок-группы Yes Алан Уайт скончался на 73-м году жизни в результате болезни. Как пишет британская газета Independent, Уайт присоединился к группе в 1972 году. В 2017 году вместе с другими музыкантами он был включен в Зал славы рок-н-ролла. В возрасте 79 лет умер всемирно известный греческий композитор, автор музыки ко многим фильмам Вангелис (Эвангелос Одиссеас Папатанасиу). По данным греческого общественного телевидения ERT, он лечился в больнице во Франции от коронавируса. Вангелис стал одним из самых известных представителей греческой культуры, оказавшим мировое влияние благодаря своей работе, а в 1982 году он был удостоен Оскара за песню в фильме "Огненные колесницы". Помимо музыки к фильму "Огненные колесницы", Вангелис написал музыку к фильмам "Бегущий по лезвию", "Александр", "Пропавший без вести", "Антарктика", "1492: Христофор Колумб", "Эль Греко" и другим. Вангелис являлся одним из первых авторов и исполнителей электронной музыки. Звезда 1980-х годов, певец Юрий Шатунов ушел из жизни в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет. Шатунов - советский и российский певец, он был солистом группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты - "Белые розы" и "Седая ночь". В этом же году скончался и основатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов, ему было 58 лет. Как рассказали в организации "Уралконцерт", предположительно он умер от сердечного приступа. Кузнецов работал в оренбургской школе-интернате руководителем музыкального кружка, у него занимался вокалом Юрий Шатунов, с которым вместе они и создали "Ласковый май". Музыканты выступали вместе в местном доме культуры, Кузнецовым были написаны такие хиты, как "Белые розы", "Лето", "Седая ночь". Вскоре о группе узнал продюсер Андрей Разин и пригласил музыкантов в Москву. Однако из-за разногласий между Кузнецовым и Разиным по поводу репертуара группы коллектив раскололся в 1989 году. После этого Кузнецов создавал и другие музыкальные проекты, а также продолжал писать песни для Шатунова. Его песни звучали также в исполнении Светланы Разиной, Ромы Жукова, Михаила Шуфутинского, Нюши, Татьяны Булановой. Не стало в уходящем году народного артиста РСФСР, певца, композитора, актёра Рената Ибрагимова, ему было 75 лет. Ибрагимов — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, продюсер, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова. Среди его известных хитов - "Тачанка", "Наш город", "Жомга", "Журавли", "Смуглянка", "Ты ждёшь, Лизавета". Заслуженный артист России, певец, танцовщик, хореограф Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Более 30 лет Моисеев не сходил с эстрадной сцены, выступая в качестве хореографа, режиссера, певца. Его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел". В 45 лет умер российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд", в дальнейшем выпустил несколько музыкальных альбомов. Как сообщала РИА Новости бывшая супруга певца, он скончался от последствий подагры. Деятели культурыСкончался президент Государственного исторического музея в Москве, историк Александр Шкурко, возглавлявший музей с 1992 по 2010 годы. Александр Шкурко - российский историк, специалист по скифской археологии. В 1980-е годы он занимал пост первого заместителя министра культуры РСФСР, а в 1992 году стал директором Государственного исторического музея в Москве. В 83 года не стало художественного руководителя - главного балетмейстера государственного академического ансамбля "Березка" Миры Кольцовой. Она руководила коллективом с 1979 года. Ансамбль "Березка", который исполняет танцы русского фольклора, был создан в 1948 году балетмейстером Надеждой Надеждиной. Это единственный коллектив - обладатель золотой медали "За вклад в укрепление дружбы между народами", присуждённой Всемирным советом сторонников Мира в 1959 году. Потери журналистики и телевиденияНа 97-м году скончался один из первых итальянских папарацци, известный фотограф и художник Карло Риккарди. Риккарди стал профессионально заниматься фотографией в 17 лет, выбрав жанр светской, а порой и скандальной хроники. Ему первому удалось сделать фотоснимки звезды Голливуда Греты Гарбо во время ее приезда на Апеннины. В 1960-х годах его фотокамера запечатлела многих ярких кинозвезд, в том числе, Джину Лоллобриджиду, Джульетту Мазину, Аниту Экберг, Вирну Лизи, Алена Делона, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди. Спустя некоторое время он стал активно заниматься и фотожурналистикой, снимая манифестации, спортивные мероприятия, культурные события. Его архив составляет около 3 миллионов негативов. Свои утраты и в российских медиа. В январе скончался журналист ВГТРК Михаил Зеленский, ему было 46 лет. Известный журналист умер во время отдыха в Доминикане, причиной смерти, стал сердечный приступ. С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура". Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в сентябре в командировке, причиной смерти стал инсульт. Сунгоркину было 68 лет. Сунгоркин стал собкором "Комсомолки" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в 1976 году, также был собственным корреспондентом газеты "Советская Россия" по Приморскому краю и Сахалинской области. С 1985 года он работал в "Комсомольской правде", занимая должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора. Главредом "КП" он стал в 1999 году, с 2002 года совмещал две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД "Комсомольская правда". Сунгоркин – автор книги очерков "Тропой вдоль магистрали", соавтор книг "Таежный репортаж", "Навстречу времени. От Байкала до Амура" и др. Советский журналист-международник Борис Калягин скончался на 85-м году жизни. В 1974-1976 годах Калягин работал заместителем главного редактора программы "Время", в 1981-1988 годах работал заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993-1996 был заместителем директора телеканала "Останкино". На телевидении Калягин вел программы "Сегодня в мире" и "Международная панорама". Он также был автором телевизионных полнометражных документальных фильмов. Чиновники и силовые структурыВ феврале скоропостижно скончался глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов. Он возглавлял Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики с мая 2021 года. В 2018-2020 годы работал заместителем губернатора Нижегородской области, до этого - генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Ушел из жизни выдающийся разведчик нелегал, герой Советского Союза Михаил Васенков, ему было 79 лет. Работая с нелегальных позиций за рубежом, Васенков "неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность и смелость", отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Согласно сведениям из открытых источников, Васенков, действуя в США под именем перуанца Хуана Лазаро, сумел, в частности, добыть график поездок одного из американских президентов. Васенков в числе нескольких других российских разведчиков в 2010 году был арестован в США из-за предательства. Он мужественно выдержал избиения в американской тюрьме, вернулся на родину в результате обмена. Первый руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) Виктор Черкесов ушел из жизни на 73-м году жизни. ФСКН России существовала с марта 2003 по апрель 2016 года, после чего ее функции были переданы в систему МВД. Черкесов возглавлял службу с 2003 по 2008 годы. Полпредом главы государства в Северо-Западном федеральном округе он был с мая 2000 по март 2003 года. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ноябре в ДТП. В разные годы Стремоусов был начальником морской инспекции Азовского моря, возглавлял Киевский комитет рыбного хозяйства. В 2009 году он переехал в Херсон, где организовал информационное агентство "Таврия Ньюс". В 2014 году Стремоусов был организатором серии митингов против евромайдана и государственного переворота на Украине. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля Стремоусов занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, а в сентябре получил российский паспорт. 30 сентября Херсонская область вошла в состав России на основании прошедшего там референдума. Кирилл Стремоусов занял пост заместителя главы администрации Херсонской области. "Космическая" утратаСоветский космонавт Валерий Поляков, установивший до сих пор никем не побитый рекорд по длительности космического полета, скончался на 81-м году жизни. Первый космический полет Полякова стартовал 29 августа 1988 года и продлился более 240 суток. Он отправился на станцию "Мир" на корабле "Союз ТМ-6" вместе с Владимиром Ляховым и Абдулом Ахадом Момандом (Афганистан). 27 апреля 1989 года Поляков вместе с Александром Волковым и Сергеем Крикалевым вернулся на Землю на корабле "Союз ТМ-7". Второй космический полет космонавт-врач выполнил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года. На сегодняшний день его орбитальная командировка длительностью 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд является абсолютным рекордом продолжительности работы в космосе за один полет. Потери в российском спортеВ возрасте 100 лет ушел из жизни старейший гроссмейстер мира россиянин Юрий Авербах. Авербах становился чемпионом СССР по шахматам в 1954 году. В составе сборной СССР он дважды выигрывал командный чемпионат Европы (в 1957 и 1965 годах). Юрий Авербах в разные годы был членом исполкома и ЦК FIDE, председателем Шахматной федерации СССР, главным редактором газеты "Шахматная Москва", журнала "Шахматы в СССР", "Шахматного бюллетеня", заместителем главного редактора энциклопедического словаря "Шахматы", многолетним ведущим телепрограммы "Шахматная школа". Авербах является автором большого количества книг о шахматах. На 77-м году жизни скончался президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Горшков - олимпийский чемпион 1976 года по фигурному катанию, шестикратный победитель чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года, трижды переизбирался на этот пост - в 2014, 2018 и 2022 годах.

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

https://ria.ru/20220517/kravchuk-1788985026.html

https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813417025.html

https://ria.ru/20220928/puskepalis-1820139752.html

https://ria.ru/20220321/aleshkovskiy-1779255176.html

https://ria.ru/20220628/fletcher-1798766324.html

https://ria.ru/20221102/video-1828812384.html

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767427692.html

https://ria.ru/20221109/orden-1830370028.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, новости культуры, россия, михаил горбачев, синдзо абэ, жан-люк годар, depeche mode, nazareth