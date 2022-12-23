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Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы региона - РИА Новости, 23.12.2022
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https://ria.ru/20221223/tatarstan-1840797866.html
Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы региона
Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы региона - РИА Новости, 23.12.2022
Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы региона
Госсовет Татарстана изменил наименование высшего должностного лица республики с "президент" на "глава — раис Республики Татарстан", сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:43
2022-12-23T15:24
политика
рустам минниханов
минтимер шаймиев
россия
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Госсовет Татарстана изменил наименование высшего должностного лица республики с "президент" на "глава — раис Республики Татарстан", сообщил корреспондент РИА Новости.Законопроект с поправками в конституцию поддержали 79 из 100 депутатов.По-новому именоваться будет вновь избранный глава республики. Рустам Минниханов до окончания срока полномочий останется президентом Татарстана, поскольку он всенародно избирался именно на эту должность.Законопроект об изменении названия руководителя региона на "глава Республики Татарстан" внесла группа из 37 депутатов. Профильный комитет указал на необходимость учесть исторические и национальные особенности и отправил документ на доработку. В обновленном законопроекте появилась формулировка "глава — раис Республики Татарстан".Минниханов назвал обсуждаемую тему очень непростой и болезненной и просил поддержать предложенные изменения. Он отметил, что необходимо принять решение, по-другому дальше двигаться невозможно.Лидер республики подчеркнул, что сейчас, когда страна участвует в спецоперации, борется со всем Западом, крайне важно сохранить единство, иначе Россия "на кусочки разобьется", чего допустить нельзя.Эту позицию поддержал и первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Он указал, что избранному народом президенту надо дать возможность доработать до окончания полномочий именно в этой должности.Татарстан оставался единственным субъектом Федерации, руководитель которого именуется президентом. С 1 июня вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий в частности использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица региона. Депутаты Госсовета Татарстана во время обсуждения этого законопроекта не поддержали его.
https://ria.ru/20220712/minnikhanov-1801945649.html
https://ria.ru/20220120/putin-1768712426.html
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политика, рустам минниханов, минтимер шаймиев, россия, республика татарстан (татарстан)
Политика, Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Татарстан
12:43 23.12.2022 (обновлено: 15:24 23.12.2022)
 
Парламент Татарстана принял закон о переименовании должности главы региона

Госсовет Татарстана принял закон о переименовании должности президента в главу республики

© Фото : сайт Государственного совета Республики ТатарстанРустам Минниханов на заседании Государственного совета Татарстана
Рустам Минниханов на заседании Государственного совета Татарстана - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : сайт Государственного совета Республики Татарстан
Рустам Минниханов на заседании Государственного совета Татарстана
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КАЗАНЬ, 23 дек — РИА Новости. Госсовет Татарстана изменил наименование высшего должностного лица республики с "президент" на "глава — раис Республики Татарстан", сообщил корреспондент РИА Новости.
Законопроект с поправками в конституцию поддержали 79 из 100 депутатов.
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 14:53
В Госсовете изменили должность Минниханова
По-новому именоваться будет вновь избранный глава республики. Рустам Минниханов до окончания срока полномочий останется президентом Татарстана, поскольку он всенародно избирался именно на эту должность.
Законопроект об изменении названия руководителя региона на "глава Республики Татарстан" внесла группа из 37 депутатов. Профильный комитет указал на необходимость учесть исторические и национальные особенности и отправил документ на доработку. В обновленном законопроекте появилась формулировка "глава — раис Республики Татарстан".
Минниханов назвал обсуждаемую тему очень непростой и болезненной и просил поддержать предложенные изменения. Он отметил, что необходимо принять решение, по-другому дальше двигаться невозможно.

"Я считаю — может быть, не идеально, — но та конструкция, которую сегодня озвучили, позволяет нам двигаться вперед", — сказал он.

Лидер республики подчеркнул, что сейчас, когда страна участвует в спецоперации, борется со всем Западом, крайне важно сохранить единство, иначе Россия "на кусочки разобьется", чего допустить нельзя.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 13:00
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Эту позицию поддержал и первый президент Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев. Он указал, что избранному народом президенту надо дать возможность доработать до окончания полномочий именно в этой должности.
Татарстан оставался единственным субъектом Федерации, руководитель которого именуется президентом. С 1 июня вступил в силу федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", запрещающий в частности использовать слово президент в наименовании высшего должностного лица региона. Депутаты Госсовета Татарстана во время обсуждения этого законопроекта не поддержали его.
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