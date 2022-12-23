https://ria.ru/20221223/spetsoperatsiya-1840987577.html

Спецоперация, 23 декабря: в Кремле заявили о продвижении в демилитаризации

Спецоперация, 23 декабря: в Кремле заявили о продвижении в демилитаризации - РИА Новости, 23.12.2022

Спецоперация, 23 декабря: в Кремле заявили о продвижении в демилитаризации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, достигнута ли с учетом слов лидера страны Владимира Путина цель по демилитаризации... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:11

2022-12-23T22:11

2022-12-23T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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украина

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов, достигнута ли с учетом слов лидера страны Владимира Путина цель по демилитаризации Украины, заявил, что можно констатировать существенное продвижение по этому пути. Также он сообщил, что любой конфликт завершается за столом переговоров, но речь прежде всего идёт о скорейшем завершении специальной военной операции путем достижения тех целей, которые перед собой РФ ставит. Кроме того, Песков сказал, что Кремлю ничего не известно о новом "мирном плане" Владимира Зеленского, все говорившееся им до сих пор было без учета сложившихся реалий. Ход спецоперацииМинобороны России в пятницу сообщило, что российские войска за сутки в районе Харькова уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также сообщается об уничтожении объектов противника в ДНР: в районе населенного пункта Новоселидовка уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов украинской армии, а в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Селидово ДНР уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Константиновка уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР. В сводке российского военного ведомства сообщили, что на донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжают наступательные действия. Кроме того, высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артёмовск в ДНР. В ведомстве заявили, что на Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортёра и три пикапа. Минобороны сообщило, что на Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские истребители за минувшие сутки сбили один украинский штурмовик Су-25 и военный вертолёт Ми-8. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, а также два реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Также на Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа. Обстановка на новых территорияхПредседатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что считает, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью Российской Федерацией. Оккупированная украинской армией часть региона будет освобождена. В телеграм-канале RT сообщили, что съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной окраине Донецка. Корреспондент Максим аль-Тури вместе с коллегами не пострадали. Машину пришлось бросить, уходили пешком — около пяти километров. Сейчас они находятся в безопасности. При обстреле были ранены несколько человек, которые находились рядом. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что власти Запорожской области не видят готовности украинских войск к наступлению, сил и средств удерживать все линии фронта достаточно. Также он добавил, что украинские войска на линии соприкосновения в Запорожской области деморализованы. Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил РИА Новости, что Киев усиливает радиоэлектронную разведку в зоне ответственности второго армейского корпуса Луганской Народной Республики. По его словам, киевские силовики используют как модернизированные советские комплексы, так и современные западные образцы. Кроме того, Марочко добавил, что инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на Красно-Лиманское направление. Он также сообщил, что киевские военные используют крыши высотных зданий города Артемовск (украинское название - Бахмут) для оборудования наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что на парковке перед Парком Горького в центре Мелитополя днем в пятницу взорвался автомобиль. Пострадали два человека. Позже он сказал РИА Новости, что взрыв автомобиля в центре Мелитополя является терактом. Пресс-служба кабмина сообщила, что с 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости. Уполномоченная по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова заявила РИА Новости, что выражает надежду что ООН отразит в отчетах свидетельства о пытках в украинском плену военнослужащих Народной милиции ЛНР. Раннее омбудсмен ЛНР заявила, что на начало декабря свыше 100 вернувшихся из плена военнослужащих рассказали, что к ним применялось физическое насилие. Обстановка на Запорожской АЭСВрио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала "Россия 24", что обстрелы Запорожской АЭС практически прекратились, ситуация вокруг станции полностью контролируется. МАГАТЭ заявило, что консультации Международного агентства по атомной энергии с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС продолжатся в ближайшее время. Кроме того, МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп экспертов на четырех украинских АЭС, в том числе в Чернобыле. Совещание президента РФ в ТулеПрезидент России Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей Вооруженных сил, задействованных в спецоперации заявил, что важнейшая задача оборонных предприятий – обеспечить все подразделения и передовые части вооружением, боеприпасами и техникой в требуемом объеме, нужного качества и в короткий срок. Также он призвал совершенствовать и улучшать характеристики вооружений и оснащения бойцов, задействованных в специальной военной операции, с учетом боевого опыта. Он подчеркнул, что отдельный и крайне важный вопрос - это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Кроме того, Путин сообщил, что заслушает доклады руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и предложения по устранению проблемных вопросов. Международная обстановкаВице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Запад постоянно делает России предложения о переговорах по Украине, Италия обращается за посредничеством к Турции, Ватикану и Китаю. По словам Таяни, Запад продолжит поддерживать Украину, "пока не наступит справедливый мир, уважающий право Украины на удовлетворение своих требований о независимости и свободе". Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на неназванного дипломата северокорейского МИД заявило, что в ведомстве КНДР считают, что международное сообщество должно сосредоточиться на преступных действиях США, которые принесли Украине кровопролитие и разрушение, предоставив ей различные виды летального оружия и оборудования в больших масштабах. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И. В ходе телефонного разговора госсекретарь выразил озабоченность по поводу специальной военной операции России на Украине, а также угроз, которые "она представляет для мировой безопасности и экономической стабильности". Американское издание Daily Beast сообщило, что Украина без огласки запустила программу психологической помощи для борьбы со страхом и нервными срывами в украинских войсках, организовать ее помогает НАТО. По словам ответственного за программу военного психолога Родиона Григоряна, когда началась спецоперация РФ, у значительной части людей, вступивших в войска, не было ни военной, ни психологической подготовки. По оценке Григоряна, запуск программы тренингов был необходим на фоне "крайне низкой стрессоустойчивости" украинских войск. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в своем аккаунте в Twitter по итогам разговора с Владимиром Зеленским, что Нидерланды будут оказывать Украине помощь - военную, гуманитарную и дипломатическую, в 2023 году выделят на это 2,5 миллиарда евро. Он уточнил, что эти средства пойдут на закупку вооружения, гуманитарную помощь, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на привлечение к ответственности лиц, виновных в преступлениях на Украине. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс в Twitter назвал определенным успехом российской стратегии слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО является маловероятным. Новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post заявил, что Китай считает, что США извлекают выгоду из украинского кризиса и не хотят видеть его конца. Также он добавил, что российско-украинский кризис поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения и осложнил его отношения с ЕС.

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