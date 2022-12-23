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Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору - РИА Новости, 23.12.2022
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Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору
Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору - РИА Новости, 23.12.2022
Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:42
2022-12-23T22:42
в мире
эммануэль макрон
ильхам алиев
азербайджан
нагорный карабах
армения
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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "В ходе телефонных переговоров Макрон сообщил Алиеву о сильной обеспокоенности в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе и призвал разрешить свободное передвижение по всей протяженности Лачинского коридора", - сообщило СМИ. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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азербайджан
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в мире, эммануэль макрон, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, армения
В мире, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, Азербайджан, Нагорный Карабах, Армения
22:42 23.12.2022
 
Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору

Макрон призвал Алиева обеспечить свободное движение между Нагорным Карабахом и Арменией

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"В ходе телефонных переговоров Макрон сообщил Алиеву о сильной обеспокоенности в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе и призвал разрешить свободное передвижение по всей протяженности Лачинского коридора", - сообщило СМИ.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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Россия рассчитывает на скорое возобновление сообщения в Лачинском коридоре
 
В миреЭммануэль МакронИльхам АлиевАзербайджанНагорный КарабахАрмения
 
 
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