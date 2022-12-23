https://ria.ru/20221223/karabakh-1840993565.html

Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору

Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору - РИА Новости, 23.12.2022

Макрон призвал Алиева обеспечить передвижение по Лачинскому коридору

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:42

2022-12-23T22:42

2022-12-23T22:42

в мире

эммануэль макрон

ильхам алиев

азербайджан

нагорный карабах

армения

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ПАРИЖ, 23 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал обеспечить свободное передвижение между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "В ходе телефонных переговоров Макрон сообщил Алиеву о сильной обеспокоенности в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе и призвал разрешить свободное передвижение по всей протяженности Лачинского коридора", - сообщило СМИ. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией из-за чего командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221221/lachinsk-1840142190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, ильхам алиев, азербайджан, нагорный карабах, армения