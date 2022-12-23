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Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год - РИА Новости, 23.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год - РИА Новости, 23.12.2022
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год
По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:07
2022-12-23T06:07
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
санкт-петербург
новый год
москва
ярославль
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах Золотого кольца, сообщают МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют рейтинг самых популярных мегаполисов для зимних каникул. Сейчас на столицу приходится 17 процентов бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11, далее следуют Большой Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.Эксперты уточняют, что наиболее востребованным городом Золотого кольца в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад.За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 рублей, что на десять процентов меньше, чем по России.
https://ria.ru/20221215/oteli-1838417539.html
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владимир
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новости - туризм, туристы, туризм, санкт-петербург, новый год, москва, ярославль, владимир, казань, нижний новгород, сочи, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Санкт-Петербург, Новый год, Москва, Ярославль, Владимир, Казань, Нижний Новгород, Сочи, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
06:07 23.12.2022
 
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год

Эксперты рассказали, какие города Золотого кольца россияне выбирают для новогоднего отдыха

© Pixabay / FoYuЗима в Ярославле
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© Pixabay / FoYu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах Золотого кольца, сообщают МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.
Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют рейтинг самых популярных мегаполисов для зимних каникул. Сейчас на столицу приходится 17 процентов бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11, далее следуют Большой Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.
Эксперты уточняют, что наиболее востребованным городом Золотого кольца в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад.
За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 рублей, что на десять процентов меньше, чем по России.
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ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмСанкт-ПетербургНовый годМоскваЯрославльВладимирКазаньНижний НовгородСочикуда поехатькуда поехать в выходныекуда можно лететь
 
 
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