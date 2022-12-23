https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год - РИА Новости, 23.12.2022
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год
По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:07
2022-12-23T06:07
2022-12-23T06:07
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
санкт-петербург
новый год
москва
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f3bdc98993ca8466911ff09e432c5c0.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах Золотого кольца, сообщают МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют рейтинг самых популярных мегаполисов для зимних каникул. Сейчас на столицу приходится 17 процентов бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11, далее следуют Большой Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.Эксперты уточняют, что наиболее востребованным городом Золотого кольца в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад.За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 рублей, что на десять процентов меньше, чем по России.
https://ria.ru/20221215/oteli-1838417539.html
санкт-петербург
москва
ярославль
владимир
казань
нижний новгород
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769435521_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_5a39251d2b39c4442d3a80893ac33a7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, санкт-петербург, новый год, москва, ярославль, владимир, казань, нижний новгород, сочи, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Санкт-Петербург, Новый год, Москва, Ярославль, Владимир, Казань, Нижний Новгород, Сочи, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год
Эксперты рассказали, какие города Золотого кольца россияне выбирают для новогоднего отдыха