https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html

Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год

Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год - РИА Новости, 23.12.2022

Названы самые популярные города России для отдыха на Новый год

По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T06:07

2022-12-23T06:07

2022-12-23T06:07

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

санкт-петербург

новый год

москва

ярославль

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По данным аналитиков, самыми популярными российскими направлениями для поездок остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи, при этом растет спрос на отдых в городах Золотого кольца, сообщают МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавляют рейтинг самых популярных мегаполисов для зимних каникул. Сейчас на столицу приходится 17 процентов бронирований в новогодние даты, на Петербург – 11, далее следуют Большой Сочи и Казань, а также Нижний Новгород.Эксперты уточняют, что наиболее востребованным городом Золотого кольца в этом году стал Ярославль – за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для зимних каникул. Также в список в этом году попали Владимир и Сергиев Посад.За ночь проживания в городах Золотого Кольца россияне платят в среднем 5 000 рублей, что на десять процентов меньше, чем по России.

https://ria.ru/20221215/oteli-1838417539.html

санкт-петербург

москва

ярославль

владимир

казань

нижний новгород

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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