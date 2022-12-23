09:03 23.12.2022 (обновлено: 15:13 23.12.2022)
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине
Посол Кении Огуту ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают, кто такой Путин
© Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/TelegramПосол Кении в Москве Бенсон Огуту
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.
Так он ответил на реплику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на заседании Европарламента, посвященном борьбе с иностранным вмешательством, заявил, что сомневается в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".
"Это его (Борреля. — Прим. ред.) мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем", — подчеркнул Огуту.
Президент Владимир Путин также комментировал слова Борреля, отметив, что в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении от колониализма.
8 декабря, 21:39Захарова прокомментировала слова Борреля о Донбассе и Африке