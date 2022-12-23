https://ria.ru/20221223/afrika-1840728575.html

Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине

Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине - РИА Новости, 23.12.2022

Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине

В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:03

2022-12-23T09:03

2022-12-23T15:13

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владимир путин

бенсон огуту

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.Так он ответил на реплику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на заседании Европарламента, посвященном борьбе с иностранным вмешательством, заявил, что сомневается в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".Президент Владимир Путин также комментировал слова Борреля, отметив, что в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении от колониализма. Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту >>

https://ria.ru/20221208/borrel-1837343073.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, кения, жозеп боррель, владимир путин, бенсон огуту