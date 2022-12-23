Рейтинг@Mail.ru
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/afrika-1840728575.html
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине - РИА Новости, 23.12.2022
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине
В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:03
2022-12-23T15:13
в мире
россия
африка
кения
жозеп боррель
владимир путин
бенсон огуту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744496793_0:347:960:887_1920x0_80_0_0_49eb6594b2dc88a9a10a2c892b4b8067.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.Так он ответил на реплику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на заседании Европарламента, посвященном борьбе с иностранным вмешательством, заявил, что сомневается в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".Президент Владимир Путин также комментировал слова Борреля, отметив, что в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении от колониализма. Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту &gt;&gt;
https://ria.ru/20221208/borrel-1837343073.html
россия
африка
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744496793_53:362:920:1012_1920x0_80_0_0_26021e9d8f355ccccafcf0d82dd3e034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, кения, жозеп боррель, владимир путин, бенсон огуту
В мире, Россия, Африка, Кения, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Бенсон Огуту
09:03 23.12.2022 (обновлено: 15:13 23.12.2022)
 
Посол Кении ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают о Путине

Посол Кении Огуту ответил на слова Борреля о том, что в Африке не знают, кто такой Путин

© Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/TelegramПосол Кении в Москве Бенсон Огуту
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту
© Embassy of the Republic of Kenya to the Russian Federation/Telegram
Посол Кении в Москве Бенсон Огуту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Кении знают, где находится Россия, с этим нет никаких проблем, заявил в интервью РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту.
Так он ответил на реплику главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который на заседании Европарламента, посвященном борьбе с иностранным вмешательством, заявил, что сомневается в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России. По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".
"Это его (Борреля. — Прим. ред.) мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем", — подчеркнул Огуту.
Президент Владимир Путин также комментировал слова Борреля, отметив, что в Африке знают, и где находится Россия, и какую роль она сыграла в освобождении от колониализма.
Читайте полный текст интервью Бенсона Огуту >>
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 21:39
Захарова прокомментировала слова Борреля о Донбассе и Африке
 
В миреРоссияАфрикаКенияЖозеп БоррельВладимир ПутинБенсон Огуту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала