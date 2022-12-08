https://ria.ru/20221208/borrel-1837332908.html

Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию

Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию - РИА Новости, 09.12.2022

Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию

Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-08T20:15

2022-12-08T20:15

2022-12-09T05:24

в мире

жозеп боррель

россия

донбасс

африка

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".Дипломат отметил, что действия России поддерживают в некоторых странах Евросоюза."Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: "Спасибо! С днем рождения, мистер Путин", — подчеркнул европейский чиновник.Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая назвала его позицию "высокомерной".Парламентарий напомнила, что ранее европейцы рассказывали жителям Мали, что "их спасет Франция".Во время дебатов Боррель также пожаловался, что у европейской дипломатической службы недостаточно средств для борьбы с "российской пропагандой".Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.ЕС запретил вещание некоторых российских телеканалов и радиостанций, в том числе на иностранных языках. В очередном пакете санкций, который планируется принять в ближайшее время, Евросоюз намерен распространить ограничения еще на четыре российских телеканала и ряд работников СМИ.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж объявил о завершении совместной с европейскими союзниками операции по борьбе с терроризмом в Мали.

https://ria.ru/20221206/evropa-1836812127.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html

https://ria.ru/20221205/borrel-1836332842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жозеп боррель, россия, донбасс, африка, евросоюз