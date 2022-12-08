https://ria.ru/20221208/borrel-1837332908.html
Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию
Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию - РИА Новости, 09.12.2022
Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию
Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-08T20:15
2022-12-08T20:15
2022-12-09T05:24
в мире
жозеп боррель
россия
донбасс
африка
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.По его мнению, поддерживающие позицию Москвы жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин".Дипломат отметил, что действия России поддерживают в некоторых странах Евросоюза."Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: "Спасибо! С днем рождения, мистер Путин", — подчеркнул европейский чиновник.Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии Озлен Демирель, которая назвала его позицию "высокомерной".Парламентарий напомнила, что ранее европейцы рассказывали жителям Мали, что "их спасет Франция".Во время дебатов Боррель также пожаловался, что у европейской дипломатической службы недостаточно средств для борьбы с "российской пропагандой".Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.ЕС запретил вещание некоторых российских телеканалов и радиостанций, в том числе на иностранных языках. В очередном пакете санкций, который планируется принять в ближайшее время, Евросоюз намерен распространить ограничения еще на четыре российских телеканала и ряд работников СМИ.Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией, и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж объявил о завершении совместной с европейскими союзниками операции по борьбе с терроризмом в Мали.
https://ria.ru/20221206/evropa-1836812127.html
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, россия, донбасс, африка, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Донбасс, Африка, Евросоюз
20:15 08.12.2022 (обновлено: 05:24 09.12.2022)
Боррель усомнился в искренности африканцев, поддерживающих Россию
Глава дипломатии ЕС Боррель усомнился в искренности поддержки африканцами России
БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку России, вызывает сомнения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.
По его мнению, поддерживающие позицию Москвы
жители Африки
"не знают, где находится Донбасс
и кто такой президент Владимир Путин
".
"Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах (столицы Мали. — Прим. ред.) Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!". Это шокирует!" — высказался Боррель.
Дипломат отметил, что действия России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.
"Достаточно отправиться на Балканы
, и вы увидите там: "Спасибо! С днем рождения, мистер Путин", — подчеркнул европейский чиновник.
Главный дипломат ЕС немедленно получил порцию критики от евродепутата из Германии
Озлен Демирель, которая назвала его позицию "высокомерной".
"Честно говоря, то, что вы сказали, звучит не очень уважительно. У этого высокомерного тона, а также недостаточного уважения по отношению к Африке есть последствия. Поэтому не надо удивляться, когда африканцы разочаровываются, нервничают и обращаются к России за содействием", — пояснила Демирель.
Парламентарий напомнила, что ранее европейцы рассказывали жителям Мали, что "их спасет Франция".
Во время дебатов Боррель также пожаловался, что у европейской дипломатической службы недостаточно средств для борьбы с "российской пропагандой".
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипломатии ЕС, призвала его не мерить людей по себе. Она подчеркнула, что деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.
ЕС запретил вещание некоторых российских телеканалов и радиостанций, в том числе на иностранных языках. В очередном пакете санкций, который планируется принять в ближайшее время, Евросоюз намерен распространить ограничения еще на четыре российских телеканала и ряд работников СМИ.
Весной правительство Мали сообщило, что разрывает соглашения в сфере обороны с Францией
, и призвало ее вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба". В июле Париж
объявил о завершении совместной с европейскими союзниками операции по борьбе с терроризмом в Мали.