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Бенсон Огуту: весь мир сегодня соревнуется за рынок Африки

Бенсон Огуту: весь мир сегодня соревнуется за рынок Африки - РИА Новости, 23.12.2022

Бенсон Огуту: весь мир сегодня соревнуется за рынок Африки

Посол Кении Бенсон Огуту рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, когда могут быть запущены прямые рейсы из российских городов в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:00

2022-12-23T09:00

2022-12-23T09:00

интервью

бенсон огуту

россия

кения

африка

автоваз

африканский союз

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Посол Кении Бенсон Огуту рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, когда могут быть запущены прямые рейсы из российских городов в Найроби, что мешает расширению торговли между двумя странами, о перспективах локализации в этой африканской стране производства российских удобрений и о том, почему сегодня весь мир соревнуется за рынок Африки.– Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что в Африке не знают, где находится Россия. Вам есть что ему возразить?– Это его мнение, но как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем.– Какие сферы двусторонней торговли уже налажены, а какие еще нужно развивать?– Главные статьи нашего экспорта в Россию – это чай, кофе, цветы, овощи, авокадо. Россия – один из главных импортеров нашего чая, занимает пятое место после Пакистана, Египта, Великобритании и ОАЭ. Россиянам нравится наш чай, и мы работаем над расширением поставок. Кофе также пользуется популярностью. Но мы видим возможности по расширению как экспорта, так и импорта – в России мы закупаем зерно, удобрения, изделия из металлов. Товарооборот между нашими странами находится на отметке 400 миллионов долларов, но доля РФ в нем составляет пять к одному против Кении, то есть РФ поставляет в пять раз больше, чем Кения. Мы бы хотели по экспоненте наращивать и наш экспорт, и импорт из России.Одно из препятствий к расширению торговли – это отсутствие прямого авиасообщения между нашими странами, нет ни грузовых, ни пассажирских рейсов. Сейчас мы работаем над установлением прямого авиасообщения, ведем переговоры с руководством РФ и авиаперевозчиками по поводу подписания соответствующего соглашения. Мы также настраиваем частный сектор на плотную точечную работу с их партнерами в России. В 2019 году в ходе первого саммита "Россия-Африка" делегация Торгово-промышленной палаты Кении заключила меморандум о взаимопонимании с представителями российского бизнеса, сейчас мы работаем над его реализацией.Конечно, сейчас есть определенные проблемы с логистикой и банковскими транзакциями, но наши бизнесмены очень хотели бы выходить на российский рынок и открывать для себя новые возможности.Кроме того, наша страна обладает выходом к морю, и мы могли бы стать хорошей отправной точкой для выхода российского бизнеса на наш континент.– Новый президент Кении Уильям Руто приедет на второй саммит "Россия-Африка"?– На прошлом саммите Кения была представлена на высшем уровне, главы правительства посетили его. Приглашение было направлено нашему президенту, он примет решение. Мы порекомендуем ему принять положительное решение. В любом случае Кения будет активно участвовать в работе саммита.– Сколько времени может потребоваться для запуска прямого авиасообщения с Москвой?– Мы уже ведем переговоры на эту тему, сначала должно быть подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в воздушной сфере. Мы уже договорились о запуске чартерных рейсов, но сейчас они не осуществляются из-за определенных обстоятельств. Но мы нацелены на установление прямых рейсов, это способствовало бы обмену между нашими странами в области туризма, бизнеса, экспорта.– Это было бы выгодно и для студентов из Кении, которые приезжают на учебу в Россию…– Безусловно, все упирается в авиасообщение. Как только будут прямые рейсы, двустороннее сотрудничество пойдет в гору. Мы бы хотели наращивать число студентов из Кении, которые обучаются в российских вузах. Сейчас их количество не очень большое – около 200 человек обучаются в данный момент. Каждый год Россия предоставляем нам примерно 60 стипендий. Особенно нам интересны те сферы, где Россия обладает компетенциями – это наука, медицина, инженерия.Россия – первая страна, которая начала готовить наши медицинские кадры, сразу после обретения независимости. Мы бы хотели наращивать наше сотрудничество в области медицины – в фармацевтике, медицинском оборудовании. Хотели бы, чтобы больше студентов приезжало изучать медицину в России.– Россия также готова поставлять в Кению автомобили и сельскохозяйственную технику. Недавно крупнейший автоконцерн "АвтоВАЗ" заявил о намерениях выходить на африканский рынок.– Мы призываем бизнесменов из России инвестировать во все сферы. Я приглашаю российских представителей приехать в Кению, чтобы изучить конъюнктуру рынка и понять наши потребности. Мы могли бы сотрудничать не только в области автопрома, но и создавать совместные предприятия в других сферах.Кения сейчас развивает свою промышленность, чтобы производить товары на экспорт как в другие африканские страны, так и на другие континенты. Перспективная сфера для сотрудничества – фармацевтика, производство лекарств, а также удобрений. Сейчас мы импортируем большую часть удобрений, а ведь их можно было бы производить у нас, "на земле". Мы бы хотели развивать эту сферу.У нас есть хорошо подготовленные, образованные молодые люди в поисках работы, которых можно обучить определенным специальностям. Есть большой внутренний рынок, а также мы включены в различные региональные экономические объединения – Восточноафриканское сообщество (ВАС), в которое входит семь стран с совокупным населением в 250 миллионов человек. Мы также входим в Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), участниками которого является 21 страна. А также, что самое важное, мы являемся частью Африканской зоны свободной торговли. В Африке проживает 1,2 миллиарда человек. И оно растет, увеличивается также процент среднего класса.– В ходе саммита "Россия-Африка" может быть поднята тема присоединения России к зоне свободной торговли или установления какого-то льготного режима торговли с Африкой?– Да, мы надеемся, что дискуссии в этой области будут. Мы пока не видели программы второго саммита, но рассчитываем, что на нем будут обсуждаться те же темы, что и в прошлый раз – вопросы безопасности, экономического сотрудничества, взаимодействие на уровне парламентов. В первом саммите были участвовали также представители восьми региональных объединений. Я уверен, что они будут приглашены и в этот раз. Это позволяет бизнесу охватить более масштабные рынки – выходить не на конкретные страны, а на целые регионы.– Сейчас идут дискуссии о присоединении Африканского союза к "Большой двадцатке". Что это даст африканским странам?– Чем больше интеграции, тем лучше. Это идет на пользу не только африканским странам, но и нашим партнерам.– Не кажется ли вам, что саммит "США-Африка", который состоялся на прошедшей неделе в Вашингтоне, пытается конкурировать с российским?– Я не особо в курсе решений, принятых на этом саммите, но считаю, что во всем мире страны сейчас соревнуются за рынок Африки, и нужно включаться в эту конкуренцию. Многие страны выстраивают экономические отношения с Африкой – это и Япония, и Китай, и Турция, и Индия – все стараются завоевать позиции в Африке, которая является новым горизонтом развития. Если посмотреть на распределение ресурсов в Африке, вы увидите, что их очень много – нужно их только добыть. И чем больше при этом будет конкуренции, тем лучше.– Что касается ресурсов, возможно ли создание совместных с РФ предприятий в области нефтепереработки?– У нас есть нефтеперерабатывающий завод, он ищет партнеров по всему миру. Мы открыты к сотрудничеству с Россией и в этой сфере. У нас очень много возможностей – приезжайте, изучайте рынок и инвестируйте. Кения открыта для бизнес-партнеров из любых стран.– Как сейчас решается проблема банковских операций в ситуации, когда российские банки не имеют доступа к системе SWIFT?– Сейчас с этим сложно, но бизнес находит способы проводить транзакции и в обход этой системы. Несколько российских банков обращались к кенийским партнерам, чтобы понять, как выстраивать работу напрямую. Мы также обсуждаем эту проблему с российскими организациями – такими, как Афроком и РЭЦ – они стараются нам помочь. Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось.– А российская платежная система "МИР" когда-нибудь может заработать в Кении?– Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант, мы его рассмотрим.– Кения позиционирует себя в качестве площадки для тренировок атлетов. Планирует ли Найроби расширять сотрудничество с Москвой в сфере спорта?– Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок – есть возможность тренироваться на высокогорных площадках. Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта – двое кенийцев играют в российской команде по регби.– Сейчас идут дискуссии о том, чтобы разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Что вы об этом думаете?– Я считаю, что спорт – это объединяющий фактор. Посмотрите, как ЧМ по футболу объединил болельщиков, которые поддерживали страны вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому нужно допускать все команды к участию в Олимпийских играх.– Как вы отнеслись к тому, что сборная Марокко стала первой африканской командой, которая вышла в полуфинал ЧМ?– Это лучшее, что случалось с африканской командой. Впервые марокканцы вышли в полуфинал, чему радовались и арабы, и африканцы. Я бы хотел, чтобы африканская команда победила в следующий раз. Я бы хотел, чтобы Кения участвовала, но наша команда пока не так сильна.Думаю, что нам стоит развивать уровень футбола в нашей стране, приводить его к международным стандартам. У нас есть достижения в легкой атлетике, осталось только повысить уровень в плане футбола.– Тогда кенийская сборная могла бы сыграть товарищеский матч с Россией?– В России, в Кении, тренироваться вместе – пожалуйста.– Может уже пора основать Олимпиаду между Россией и Африкой? Или вместе с Китаем, Индией и Бразилией – в БРИКС.– Кения поддержала бы эту идею.

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https://ria.ru/20221216/zayavleniya-1839297677.html

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россия

кения

африка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, бенсон огуту, россия, кения, африка, автоваз, африканский союз