Армения попросила перенести встречу с Лавровым из-за ситуации в Карабахе
МИД Армении попросил перенести встречу с Лавровым и Байрамовым из-за ситуации в Карабахе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу глав МИД Армении, РФ и Азербайджана Арарата Мирзояна, Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова из-за ситуации с блокированием Лачинского коридора, заявил госагентству "Арменпресс" пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ваан Унанян.
По его словам, армянская сторона подтвердила готовность участвовать во встрече в Москве около двух недель назад, "еще до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора".
"Очевидно, что приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является решение вопросов по возобновлению беспрепятственной работы Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года и проблем, возникших в результате гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, и, исходя из этого, армянская сторона попросила перенести запланированную в Москве встречу", - заявил Унанян.
"В то же время сообщаем, что в знак конструктивности армянской стороны в процессе нормализации отношений с Азербайджаном, вне зависимости от обстоятельств встречи, Азербайджану были переданы новые предложения армянской стороны по документу о нормализации отношений", - добавил он.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что встреча глав внешнеполитических ведомств РФ, Армении и Азербайджана, на которой должны были обсудить подготовку мирного договора, планировалась на 23 декабря, но Ереван отказался от участия.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".