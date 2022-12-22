https://ria.ru/20221222/vozrast-1840501628.html

В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста

В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 22.12.2022

В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста

Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, изменения должны быть поэтапными, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:45

2022-12-22T12:45

2022-12-22T17:31

здоровье - общество

юрий швыткин

сергей шойгу

россия

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, изменения должны быть поэтапными, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет. "Здесь зависит от правительства РФ, в следующем году, думаю, что поступит данный законопроект. Это законодательное должно быть изменение… Думаю, постепенно все будет, поэтапно", - сказал Швыткин.

https://ria.ru/20221221/zakonoproekt-1840350757.html

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здоровье - общество, юрий швыткин, сергей шойгу, россия, единая россия, госдума рф