Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/vozrast-1840501628.html
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста - РИА Новости, 22.12.2022
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста
Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, изменения должны быть поэтапными, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:45
2022-12-22T17:31
здоровье - общество
юрий швыткин
сергей шойгу
россия
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2b6ed494a4f8a211604e17771b6209d5.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, изменения должны быть поэтапными, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР). Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет. "Здесь зависит от правительства РФ, в следующем году, думаю, что поступит данный законопроект. Это законодательное должно быть изменение… Думаю, постепенно все будет, поэтапно", - сказал Швыткин.
https://ria.ru/20221221/zakonoproekt-1840350757.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793843500_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_c3dbe36df1919f5118fe6f4b687e486e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, юрий швыткин, сергей шойгу, россия, единая россия, госдума рф
Здоровье - Общество, Юрий Швыткин, Сергей Шойгу, Россия, Единая Россия, Госдума РФ
12:45 22.12.2022 (обновлено: 17:31 22.12.2022)
 
В Госдуме могут рассмотреть проект о повышении призывного возраста

Комитет Госдумы допустил рассмотрение проекта о повышении возраста призыва в 2023 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственная Дума
Государственная Дума - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственная Дума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Законопроект об увеличении призывного возраста до 21 года может поступить в Госдуму в следующем году, изменения должны быть поэтапными, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР).
Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.
"Здесь зависит от правительства РФ, в следующем году, думаю, что поступит данный законопроект. Это законодательное должно быть изменение… Думаю, постепенно все будет, поэтапно", - сказал Швыткин.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 18:40
В ГД внесли проект о сокращении срока признания солдат пропавшими без вести
 
Здоровье - ОбществоЮрий ШвыткинСергей ШойгуРоссияЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала