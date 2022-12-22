https://ria.ru/20221222/svift-1840652777.html

Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю

Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю - РИА Новости, 22.12.2022

Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю

Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T18:57

2022-12-22T18:57

2022-12-22T18:57

шоубиз

тейлор свифт (певица)

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781365274_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_6e1d32c0c01514a26b7f9771c1369e74.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. Слушатели приобрели более шести миллионов копий пластинки на физических и цифровых носителях. Также Свифт установила еще один рекорд: Midnights стал пятым по счету альбомом артистки, который купили более миллиона раз в первую неделю релиза. Певица выпустила свою девятую студийную пластинку 21 октября. Однако уже в конце месяца ее признали самым продаваемым альбомом 2022 года. Midnights стал первым релизом артистки с оригинальными песнями почти за два года. В него вошли 13 композиций о душевных переживаниях. Звезда назвала их "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам". Ранее Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии. Удаленные кадры демонстрировали недовольство певицы своим весом.

https://ria.ru/20221121/svift-1833058314.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), музыка