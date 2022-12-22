Рейтинг@Mail.ru
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221222/svift-1840652777.html
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю - РИА Новости, 22.12.2022
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю
Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:57
2022-12-22T18:57
шоубиз
тейлор свифт (певица)
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781365274_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_6e1d32c0c01514a26b7f9771c1369e74.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. Слушатели приобрели более шести миллионов копий пластинки на физических и цифровых носителях. Также Свифт установила еще один рекорд: Midnights стал пятым по счету альбомом артистки, который купили более миллиона раз в первую неделю релиза. Певица выпустила свою девятую студийную пластинку 21 октября. Однако уже в конце месяца ее признали самым продаваемым альбомом 2022 года. Midnights стал первым релизом артистки с оригинальными песнями почти за два года. В него вошли 13 композиций о душевных переживаниях. Звезда назвала их "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам". Ранее Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии. Удаленные кадры демонстрировали недовольство певицы своим весом.
https://ria.ru/20221121/svift-1833058314.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781365274_132:0:1741:1207_1920x0_80_0_0_feab261232d4e63aea9b97bd618a2b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тейлор свифт (певица), музыка
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Музыка
18:57 22.12.2022
 
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю

Последний альбом Тейлор Свифт Midnights стал самым продаваемым за всю историю

© AP Photo / Invision/Joel C RyanТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME.
Слушатели приобрели более шести миллионов копий пластинки на физических и цифровых носителях. Также Свифт установила еще один рекорд: Midnights стал пятым по счету альбомом артистки, который купили более миллиона раз в первую неделю релиза.
Певица выпустила свою девятую студийную пластинку 21 октября. Однако уже в конце месяца ее признали самым продаваемым альбомом 2022 года.
Midnights стал первым релизом артистки с оригинальными песнями почти за два года. В него вошли 13 композиций о душевных переживаниях. Звезда назвала их "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам".
Ранее Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии. Удаленные кадры демонстрировали недовольство певицы своим весом.
Певица Тейлор Свифт стала Артистом года по версии премии American Music Awards - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 13:12Шоубиз
Тейлор Свифт стала артистом года премии American Music Awards
 
ШоубизТейлор Свифт (певица)Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала