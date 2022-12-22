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Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю - РИА Новости, 22.12.2022
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю
Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:57
2022-12-22T18:57
2022-12-22T18:57
шоубиз
тейлор свифт (певица)
музыка
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Последний студийный альбом Тейлор Свифт Midnights признали самым продаваемым релизом за всю историю поп-индустрии. Об этом сообщил NME. Слушатели приобрели более шести миллионов копий пластинки на физических и цифровых носителях. Также Свифт установила еще один рекорд: Midnights стал пятым по счету альбомом артистки, который купили более миллиона раз в первую неделю релиза. Певица выпустила свою девятую студийную пластинку 21 октября. Однако уже в конце месяца ее признали самым продаваемым альбомом 2022 года. Midnights стал первым релизом артистки с оригинальными песнями почти за два года. В него вошли 13 композиций о душевных переживаниях. Звезда назвала их "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам". Ранее Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии. Удаленные кадры демонстрировали недовольство певицы своим весом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), музыка
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Музыка
Последний альбом Тейлор Свифт стал самым продаваемым за всю историю
Последний альбом Тейлор Свифт Midnights стал самым продаваемым за всю историю