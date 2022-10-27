https://ria.ru/20221027/svift-1827296127.html

Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии

Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии - РИА Новости, 27.10.2022

Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии

Американская певица Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии со стороны пользователей Сети. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:21

2022-10-27T18:21

2022-10-27T18:21

шоубиз

тейлор свифт (певица)

twitter

музыка

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии со стороны пользователей Сети. Об этом сообщил источник Hypebae. Удаленный кадр демонстрировал встающую на весы артистку и иллюстрировал фразу "я смотрю на солнце, но никогда в зеркало". Сцена исчезла после появления отзывов о видео в Twitter. Зрители возмутились увиденным и заявили, что "это был не лучший способ продемонстрировать проблемы с пищевым поведением". Испольнительница не стала отвечать на критику и вырезала сцену из клипа. Anti-hero стал ведущим синглом на новом альбоме Свифт Midnights. Исполнительница сказала, что песня выражает ее "кошмарные сценарии и навязчивые мысли".Ранее СМИ назвали новый релиз Свифт самой продаваемой пластинкой 2022 года. Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий.

https://ria.ru/20221027/rianna-1827232469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), twitter, музыка