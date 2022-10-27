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Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии - РИА Новости, 27.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221027/svift-1827296127.html
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии - РИА Новости, 27.10.2022
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии
Американская певица Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии со стороны пользователей Сети. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:21
2022-10-27T18:21
шоубиз
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии со стороны пользователей Сети. Об этом сообщил источник Hypebae. Удаленный кадр демонстрировал встающую на весы артистку и иллюстрировал фразу "я смотрю на солнце, но никогда в зеркало". Сцена исчезла после появления отзывов о видео в Twitter. Зрители возмутились увиденным и заявили, что "это был не лучший способ продемонстрировать проблемы с пищевым поведением". Испольнительница не стала отвечать на критику и вырезала сцену из клипа. Anti-hero стал ведущим синглом на новом альбоме Свифт Midnights. Исполнительница сказала, что песня выражает ее "кошмарные сценарии и навязчивые мысли".Ранее СМИ назвали новый релиз Свифт самой продаваемой пластинкой 2022 года. Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий.
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тейлор свифт (певица), twitter, музыка
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Twitter, Музыка
18:21 27.10.2022
 
Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа после обвинений в фэтфобии

Тейлор Свифт вырезала сцену из клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloТейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе
Тейлор Свифт на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт отредактировала сцену клипа Anti-hero после обвинений в фэтфобии со стороны пользователей Сети. Об этом сообщил источник Hypebae.
Удаленный кадр демонстрировал встающую на весы артистку и иллюстрировал фразу "я смотрю на солнце, но никогда в зеркало".
Сцена исчезла после появления отзывов о видео в Twitter. Зрители возмутились увиденным и заявили, что "это был не лучший способ продемонстрировать проблемы с пищевым поведением".

"Толстым людям не нужно лишний раз повторять, что выглядеть как мы – худший кошмар для всех!", "Нетрудно сказать, что сегодня вы боретесь со своим образом тела", "Наличие пищевого расстройства не оправдывает фэтфобию", – написали пользователи Сети.

Испольнительница не стала отвечать на критику и вырезала сцену из клипа.
Anti-hero стал ведущим синглом на новом альбоме Свифт Midnights. Исполнительница сказала, что песня выражает ее "кошмарные сценарии и навязчивые мысли".
Ранее СМИ назвали новый релиз Свифт самой продаваемой пластинкой 2022 года. Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий.
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