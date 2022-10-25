https://ria.ru/20221025/svift-1826730586.html

Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года - РИА Новости, 25.10.2022

Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года

Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:54

2022-10-25T18:54

2022-10-25T18:54

шоубиз

тейлор свифт (певица)

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent.Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий. Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании. Таким образом, альбом стал самым продаваемым винилом за последние 30 лет. Также релиз собрал наибольшее количество прослушиваний в Spotify за сутки. Midnights стал первым альбомом артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 песен, которые Свифт назвала "историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни" и "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам".

https://ria.ru/20221019/rollingstones-1825167789.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), музыка, новости культуры