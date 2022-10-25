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Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года
Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года - РИА Новости, 25.10.2022
Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года
Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:54
2022-10-25T18:54
2022-10-25T18:54
шоубиз
тейлор свифт (певица)
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый альбом американской певицы Тейлор Свифт назвали самой продаваемой пластинкой 2022 года. Об этом сообщило издание Independent.Исполнительница выпустила диск 21 октября, и уже продано более миллиона копий. Кроме того, слушатели приобрели почти 500 тысяч виниловых пластинок Midnights в специальном издании. Таким образом, альбом стал самым продаваемым винилом за последние 30 лет. Также релиз собрал наибольшее количество прослушиваний в Spotify за сутки. Midnights стал первым альбомом артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 песен, которые Свифт назвала "историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни" и "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), музыка, новости культуры
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Музыка, Новости культуры
Новый альбом Тейлор Свифт стал самой продаваемой пластинкой 2022 года
СМИ назвали новый альбом Тейлор Свифт Midnights самой продаваемой пластинкой 2022 года