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Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Тейлор Свифт выпустила новый альбом - РИА Новости, 21.10.2022
Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщила The New York Times. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:19
2022-10-21T15:19
2022-10-21T15:19
шоубиз
тейлор свифт (певица)
музыка
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщила The New York Times. Midnights стал первой музыкальной пластинкой артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 треков, которые исполнительница назвала "историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни" и "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам". Кроме того, Свифт рассказала о подготовке серии музыкальных фильмов, приуроченных к выходу новой пластинки. Стало известно, что в создании трека Lavender Haze приняла участие актриса Зои Кравиц. Также с певицей сотрудничали музыканты Марк Энтони Спирс, Сэм Дью, Джахан Свит и Джек Антонофф. Ранее СМИ сообщили о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Материал увидит свет, предположительно, летом 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), музыка
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Музыка
Тейлор Свифт выпустила новый альбом
Тейлор Свифт выпустила новый альбом под названием Midnights
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщила
The New York Times.
"У него очень хорошие шансы стать одним из самых продаваемых альбомов в этом году", – отметил журналист издания в рецензии.
Midnights стал первой музыкальной пластинкой артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 треков, которые исполнительница назвала "историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни" и "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам".
Кроме того, Свифт рассказала о подготовке серии музыкальных фильмов, приуроченных к выходу новой пластинки.
Стало известно, что в создании трека Lavender Haze приняла участие актриса Зои Кравиц. Также с певицей сотрудничали музыканты Марк Энтони Спирс, Сэм Дью, Джахан Свит и Джек Антонофф.
Ранее СМИ сообщили
о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Материал увидит свет, предположительно, летом 2023 года.