https://ria.ru/20221021/svift-1825688646.html

Тейлор Свифт выпустила новый альбом

Тейлор Свифт выпустила новый альбом - РИА Новости, 21.10.2022

Тейлор Свифт выпустила новый альбом

Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщила The New York Times. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:19

2022-10-21T15:19

2022-10-21T15:19

шоубиз

тейлор свифт (певица)

музыка

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американская певица Тейлор Свифт выпустила десятый студийный альбом под названием Midnights. Об этом сообщила The New York Times. Midnights стал первой музыкальной пластинкой артистки с оригинальными композициями почти за два года. В него вошли 13 треков, которые исполнительница назвала "историей о таком же числе бессонных ночей, разбросанных по всей моей жизни" и "сборником музыки, написанной в полночь, путешествием сквозь кошмары к сладким снам". Кроме того, Свифт рассказала о подготовке серии музыкальных фильмов, приуроченных к выходу новой пластинки. Стало известно, что в создании трека Lavender Haze приняла участие актриса Зои Кравиц. Также с певицей сотрудничали музыканты Марк Энтони Спирс, Сэм Дью, Джахан Свит и Джек Антонофф. Ранее СМИ сообщили о планах Rolling Stones выпустить новый альбом впервые за 18 лет. Материал увидит свет, предположительно, летом 2023 года.

https://ria.ru/20220218/svift-1773622983.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), музыка