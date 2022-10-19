https://ria.ru/20221019/rollingstones-1825167789.html

Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом

Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом - РИА Новости, 19.10.2022

Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом

Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:19

2022-10-19T17:19

2022-10-19T17:19

шоубиз

the rolling stones

мик джаггер

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об этом сообщил инсайдер источнику The Sun. Он также рассказал, что артисты приступили к записи материала две недели назад. Во время работы к группе присоединился новый барабанщик Стив Джордан. Он заменил Чарли Уоттса, который скончался в 2021 году. Все предыдущие альбомы выходили с его участием. Последний альбом группы с оригинальными песнями вышел в 2005 году. В 2016-м музыканты записали пластинку Blue and Lonesome, но она состояла из блюзовых каверов. Ранее Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Артистка поблагодарила всех, кто дождался релиза.

https://ria.ru/20220415/pachino-1783583432.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

the rolling stones, мик джаггер