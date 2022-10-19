Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом
Rolling Stones в 2023 году запланировали выпустить новый альбом впервые за 18 лет
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в медиабанкКонцерт британской группы «The Rolling Stones».
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об этом сообщил инсайдер источнику The Sun.
Он также рассказал, что артисты приступили к записи материала две недели назад. Во время работы к группе присоединился новый барабанщик Стив Джордан. Он заменил Чарли Уоттса, который скончался в 2021 году. Все предыдущие альбомы выходили с его участием.
"После смерти Чарли возникла неопределенность в отношении того, что делать дальше. Но теперь они считают правильным создавать новую музыку", – поделился инсайдер.
Последний альбом группы с оригинальными песнями вышел в 2005 году. В 2016-м музыканты записали пластинку Blue and Lonesome, но она состояла из блюзовых каверов.
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