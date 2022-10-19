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Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом - РИА Новости, 19.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221019/rollingstones-1825167789.html
Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом
Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом - РИА Новости, 19.10.2022
Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом
Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:19
2022-10-19T17:19
шоубиз
the rolling stones
мик джаггер
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об этом сообщил инсайдер источнику The Sun. Он также рассказал, что артисты приступили к записи материала две недели назад. Во время работы к группе присоединился новый барабанщик Стив Джордан. Он заменил Чарли Уоттса, который скончался в 2021 году. Все предыдущие альбомы выходили с его участием. Последний альбом группы с оригинальными песнями вышел в 2005 году. В 2016-м музыканты записали пластинку Blue and Lonesome, но она состояла из блюзовых каверов. Ранее Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Артистка поблагодарила всех, кто дождался релиза.
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the rolling stones, мик джаггер
Шоубиз, The Rolling Stones, Мик Джаггер
17:19 19.10.2022
 
Группа Rolling Stones выпустит первый за 18 лет альбом

Rolling Stones в 2023 году запланировали выпустить новый альбом впервые за 18 лет

© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в медиабанкКонцерт британской группы «The Rolling Stones».
Концерт британской группы «The Rolling Stones». - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Rolling Stones подготовили материал для нового альбома спустя 18 лет после выхода предыдущего. Его планируют выпустить, предположительно, летом 2023 года. Об этом сообщил инсайдер источнику The Sun.
Он также рассказал, что артисты приступили к записи материала две недели назад. Во время работы к группе присоединился новый барабанщик Стив Джордан. Он заменил Чарли Уоттса, который скончался в 2021 году. Все предыдущие альбомы выходили с его участием.

"После смерти Чарли возникла неопределенность в отношении того, что делать дальше. Но теперь они считают правильным создавать новую музыку", – поделился инсайдер.

Последний альбом группы с оригинальными песнями вышел в 2005 году. В 2016-м музыканты записали пластинку Blue and Lonesome, но она состояла из блюзовых каверов.
Ранее Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Артистка поблагодарила всех, кто дождался релиза.
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