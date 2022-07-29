https://ria.ru/20220729/beyonse-1805774775.html

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance - РИА Новости, 29.07.2022

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Об этом она написала на официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:19

2022-07-29T10:19

2022-07-29T10:19

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Об этом она написала на официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как кто-то разместил его в Сети раньше официального релиза.Она добавила, что продолжит стараться изо всех сил, чтобы приносить поклонникам радость и дальше.Альбом также называется ActI: Reneissance – это первый акт трехчастного проекта. На обложке полуобнаженная певица сидит на светящейся лошади. Альбом состоит из 16 композиций: музыкальные критики отмечают, что это танцевальная пластинка, состоящая из смеси диско-ритмов и электронного андерграунда.Ранее певец Shaman ответил на критику Ксении Собчак своей песни "Я русский", поблагодарив за продвижение его творчества.

https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, бейонсе ноулз, шоу-бизнес