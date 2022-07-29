https://ria.ru/20220729/beyonse-1805774775.html
Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance
Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance - РИА Новости, 29.07.2022
Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance
Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Об этом она написала на официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:19
2022-07-29T10:19
2022-07-29T10:19
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Об этом она написала на официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как кто-то разместил его в Сети раньше официального релиза.Она добавила, что продолжит стараться изо всех сил, чтобы приносить поклонникам радость и дальше.Альбом также называется ActI: Reneissance – это первый акт трехчастного проекта. На обложке полуобнаженная певица сидит на светящейся лошади. Альбом состоит из 16 композиций: музыкальные критики отмечают, что это танцевальная пластинка, состоящая из смеси диско-ритмов и электронного андерграунда.Ранее певец Shaman ответил на критику Ксении Собчак своей песни "Я русский", поблагодарив за продвижение его творчества.
https://ria.ru/20220729/shaman-1805609710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, бейонсе ноулз, шоу-бизнес
Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance
Певица Бейонсе официально выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом Renaissance. Об этом она написала на официальном сайте, поблагодарив поклонников за поддержку после того, как кто-то разместил его в Сети раньше официального релиза.
"Чтож, альбом слили, а вы все равно ждали официального релиза, чтобы вместе насладиться им. Я никогда ничего подобного не видела. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту", – написала Бейонсе.
Она добавила, что продолжит стараться изо всех сил, чтобы приносить поклонникам радость и дальше.
Альбом также называется ActI: Reneissance – это первый акт трехчастного проекта. На обложке полуобнаженная певица сидит на светящейся лошади. Альбом состоит из 16 композиций: музыкальные критики отмечают, что это танцевальная пластинка, состоящая из смеси диско-ритмов и электронного андерграунда.
Ранее певец Shaman ответил
на критику Ксении Собчак своей песни "Я русский", поблагодарив за продвижение его творчества.