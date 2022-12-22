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Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/poteri-1840415963.html
Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР
Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2022
Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР
Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T07:36
2022-12-22T09:12
специальная военная операция на украине
андрей марочко
киев
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Также все украинские медработники получили указание не распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих, продолжил Марочко. Кроме того, в госпиталях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без разрешения силовых структур.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что украинские потери в конфликте составляют более 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военных. Позднее этот абзац из заявления вырезали. В ЕК пояснили, что использованная оценка основана на данных из "внешних источников" и охватывает как убитых, так и раненых.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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андрей марочко, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Киев, Луганская Народная Республика
07:36 22.12.2022 (обновлено: 09:12 22.12.2022)
 
Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Прежде всего запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа", — сказал собеседник агентства.

Также все украинские медработники получили указание не распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих, продолжил Марочко. Кроме того, в госпиталях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без разрешения силовых структур.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что украинские потери в конфликте составляют более 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военных. Позднее этот абзац из заявления вырезали. В ЕК пояснили, что использованная оценка основана на данных из "внешних источников" и охватывает как убитых, так и раненых.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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