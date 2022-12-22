https://ria.ru/20221222/poteri-1840415963.html

Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР

Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.12.2022

Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР

Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T07:36

2022-12-22T07:36

2022-12-22T09:12

специальная военная операция на украине

андрей марочко

киев

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229910_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4360c2e37a25c51b45e13ed84bb3b6b5.jpg

ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Также все украинские медработники получили указание не распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих, продолжил Марочко. Кроме того, в госпиталях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без разрешения силовых структур.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что украинские потери в конфликте составляют более 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военных. Позднее этот абзац из заявления вырезали. В ЕК пояснили, что использованная оценка основана на данных из "внешних источников" и охватывает как убитых, так и раненых.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221222/rogozin-1840400473.html

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей марочко, киев, луганская народная республика