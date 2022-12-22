07:36 22.12.2022 (обновлено: 09:12 22.12.2022)
Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий, заявили в ЛНР
Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев пытается скрыть реальные потери в зоне боевых действий
© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Украинское руководство дало войскам и гражданским структурам дополнительные распоряжения, направленные на сокрытие реальных потерь ВСУ, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"Прежде всего запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа", — сказал собеседник агентства.
Также все украинские медработники получили указание не распространять данные о численности и состоянии пациентов из числа военнослужащих, продолжил Марочко. Кроме того, в госпиталях и моргах запрещена любая фото- и видеосъемка без разрешения силовых структур.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что украинские потери в конфликте составляют более 20 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч военных. Позднее этот абзац из заявления вырезали. В ЕК пояснили, что использованная оценка основана на данных из "внешних источников" и охватывает как убитых, так и раненых.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.