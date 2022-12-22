https://ria.ru/20221222/obstrel-1840462872.html

Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий

Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022

Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий

Благодаря действиям российской армии в последнее время ВСУ стали реже обстреливать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:13

2022-12-22T11:13

2022-12-22T12:07

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Благодаря действиям российской армии в последнее время ВСУ стали реже обстреливать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Обстреливают меньше, но это заслуга не Гросси, это заслуга наших вооруженных сил", — сказал он.Глава региона подчеркнул, что только силой можно заставить противника остановиться.По словам Балицкого, большие надежды возлагались на миссию МАГАТЭ, но она не смогла ничего сделать."На сегодня мы понимаем из всех процессов, которые произошли за это время, посещений, разговоров, обсуждений, выступлений в ООН, что МАГАТЭ не в состоянии и нет у них достаточных полномочий для того, чтобы решить вопросы прекращения стрельбы по мирным гражданам, по мирным объектам, по атомным объектам. Этих возможностей у них нет, а все остальное — мишура, которой мы уже давно не доверяем", — добавил он.Тем не менее, считает врио губернатора, нужно использовать все рычаги для обеспечения безопасности станции.Он подчеркнул, что Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины."Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", — заключил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, украина, россия, запорожская область, евгений балицкий