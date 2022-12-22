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Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022
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Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий
Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022
Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий
Благодаря действиям российской армии в последнее время ВСУ стали реже обстреливать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:13
2022-12-22T12:07
запорожская аэс
украина
россия
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Благодаря действиям российской армии в последнее время ВСУ стали реже обстреливать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Обстреливают меньше, но это заслуга не Гросси, это заслуга наших вооруженных сил", — сказал он.Глава региона подчеркнул, что только силой можно заставить противника остановиться.По словам Балицкого, большие надежды возлагались на миссию МАГАТЭ, но она не смогла ничего сделать."На сегодня мы понимаем из всех процессов, которые произошли за это время, посещений, разговоров, обсуждений, выступлений в ООН, что МАГАТЭ не в состоянии и нет у них достаточных полномочий для того, чтобы решить вопросы прекращения стрельбы по мирным гражданам, по мирным объектам, по атомным объектам. Этих возможностей у них нет, а все остальное — мишура, которой мы уже давно не доверяем", — добавил он.Тем не менее, считает врио губернатора, нужно использовать все рычаги для обеспечения безопасности станции.Он подчеркнул, что Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины."Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", — заключил Балицкий.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов. При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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запорожская аэс, украина, россия, запорожская область, евгений балицкий
Запорожская АЭС, Украина, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий
11:13 22.12.2022 (обновлено: 12:07 22.12.2022)
 
Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий

Балицкий заявил об уменьшении числа обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Благодаря действиям российской армии в последнее время ВСУ стали реже обстреливать Запорожскую АЭС, заявил в эфире Первого канала временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Обстреливают меньше, но это заслуга не Гросси, это заслуга наших вооруженных сил", — сказал он.
Глава региона подчеркнул, что только силой можно заставить противника остановиться.
По словам Балицкого, большие надежды возлагались на миссию МАГАТЭ, но она не смогла ничего сделать.
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"На сегодня мы понимаем из всех процессов, которые произошли за это время, посещений, разговоров, обсуждений, выступлений в ООН, что МАГАТЭ не в состоянии и нет у них достаточных полномочий для того, чтобы решить вопросы прекращения стрельбы по мирным гражданам, по мирным объектам, по атомным объектам. Этих возможностей у них нет, а все остальное — мишура, которой мы уже давно не доверяем", — добавил он.
Тем не менее, считает врио губернатора, нужно использовать все рычаги для обеспечения безопасности станции.
Он подчеркнул, что Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины.
"Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", — заключил Балицкий.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
При этом украинские войска регулярно обстреливают и станцию, и соседний город Энергодар. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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Запорожская АЭСУкраинаРоссияЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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