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Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине - РИА Новости, 22.12.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221222/neftegaz-1840238819.html
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине - РИА Новости, 22.12.2022
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
2022-12-22T12:00
2022-12-22T12:16
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
сколковский институт науки и технологий
экология в россии
нефть
сланцевая нефть
природный газ
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Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
audio/mpeg
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
audio/mpeg
О мифах и проблемах нефтегазовой отрасли, а также перспективах синтеза водорода, рассказали старший научный сотрудник Елена Мухина, младший научный сотрудник Павел Афанасьев, научный сотрудник Айсылу Аскарова Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха.Почему все еще не произошло перехода на исключительно "зеленую" и возобновляемую энергию, рассказал профессор Сколтеха Пётр Воробьёв в эпизоде "Сила ветра и солнца".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Елена Мухина, Павел Афанасьев, Айсылу АскароваЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, технологии, сколковский институт науки и технологий, экология в россии, нефть, сланцевая нефть, природный газ, сжиженный природный газ, сланцевый газ, энергетика, экономика, мировая экономика, бизнес, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, природные ресурсы, природа, экология, аудио, петр воробьев
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Сколковский институт науки и технологий, Экология в России, Нефть, сланцевая нефть, Природный газ, сжиженный природный газ, сланцевый газ, Энергетика, Экономика, мировая экономика, Бизнес, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, Природные ресурсы, природа, Экология, Петр Воробьев
12:00 22.12.2022 (обновлено: 12:16 22.12.2022)
 

Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине

Мы все умрём. Но это не точно
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Вчера, 12:00
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Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
О мифах и проблемах нефтегазовой отрасли, а также перспективах синтеза водорода, рассказали старший научный сотрудник Елена Мухина, младший научный сотрудник Павел Афанасьев, научный сотрудник Айсылу Аскарова Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха.
Почему все еще не произошло перехода на исключительно "зеленую" и возобновляемую энергию, рассказал профессор Сколтеха Пётр Воробьёв в эпизоде "Сила ветра и солнца".
Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты.
__________
Эксперты эпизода: Елена Мухина, Павел Афанасьев, Айсылу Аскарова
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Виктор Флиер
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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