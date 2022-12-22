https://ria.ru/20221222/neftegaz-1840238819.html
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине - РИА Новости, 22.12.2022
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
2022-12-22T12:00
2022-12-22T12:00
2022-12-22T12:16
мы все умрём. но это не точно
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Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
audio/mpeg
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.
audio/mpeg
О мифах и проблемах нефтегазовой отрасли, а также перспективах синтеза водорода, рассказали старший научный сотрудник Елена Мухина, младший научный сотрудник Павел Афанасьев, научный сотрудник Айсылу Аскарова Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха.Почему все еще не произошло перехода на исключительно "зеленую" и возобновляемую энергию, рассказал профессор Сколтеха Пётр Воробьёв в эпизоде "Сила ветра и солнца".Эпизод подготовлен совместно со Сколковским институтом науки и технологий.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Елена Мухина, Павел Афанасьев, Айсылу АскароваЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 22.12.2022 (обновлено: 12:16 22.12.2022)
Энергетическая "магия": как получить экологичный водород прямо в скважине
Команда ученых Сколтеха предложила способ трансформации "грязных" нефти и газа в экологически чистый водород прямо в пластах месторождений. Причем синтез возможен в заброшенных, истощенных скважинах. Авторы исследования рассказали, почему ничего не взорвется, как запечатать вредные парниковые газы (CO2) под землей, и зачем нужен катализатор.