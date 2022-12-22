https://ria.ru/20221222/mirotvortsy-1840519972.html
МИД отметил работу российских миротворцев по контролю Лачинского коридора
МИД отметил работу российских миротворцев по контролю Лачинского коридора - РИА Новости, 22.12.2022
МИД отметил работу российских миротворцев по контролю Лачинского коридора
Российские миротворцы выполняют свою миссию по контролю за Лачинским коридором, идет работа по урегулированию обострения, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:24
2022-12-22T13:24
2022-12-22T13:34
россия
мария захарова
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские миротворцы выполняют свою миссию по контролю за Лачинским коридором, идет работа по урегулированию обострения, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором, это заявление сделано несмотря на усилия российской стороны по разблокировке коридора."Свою миссию российские миротворцы выполняют", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что Россия ведет работу по урегулированию обострения между Арменией и Азербайджаном."Тем, кто не знает, хотела бы напомнить, что обострения были до этого неоднократно и были проблемы, и стороны друг друга обвиняли, и именно российские миротворцы делали все для стабилизации ситуации и у них это получалось. Поэтому не принимается подобное отношение к нашим миротворцам", - добавила она.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
https://ria.ru/20221222/mirotvortsy-1840503602.html
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россия, мария захарова, в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Россия, Мария Захарова, В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
13:24 22.12.2022 (обновлено: 13:34 22.12.2022)
МИД отметил работу российских миротворцев по контролю Лачинского коридора
Захарова: российские миротворцы выполняют свою миссию по контролю за Лачинским коридором