https://ria.ru/20221222/mirotvortsy-1840503602.html

Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом

Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом - РИА Новости, 22.12.2022

Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом

Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:49

2022-12-22T12:49

2022-12-22T13:58

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дмитрий песков

нагорный карабах

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что контингент якобы не выполняет свои обязательства по контролю над Лачинским коридором.Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждать этот вопрос с армянскими союзниками.Азербайджанская сторона 12 декабря заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Госдеп США также призвал Баку разблокировать Лачинский коридор.Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная, в регионе начался дефицит товаров первой необходимости. Он призвал направить туда мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.

https://ria.ru/20221222/karabakh-1840457699.html

https://ria.ru/20221221/mir-1840287050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, нагорный карабах, в мире