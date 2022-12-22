12:49 22.12.2022 (обновлено: 13:58 22.12.2022)
Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом
Песков в ответ на критику Пашиняна заявил, что миротворцы в Карабахе делают все возможное
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что контингент якобы не выполняет свои обязательства по контролю над Лачинским коридором.
"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждать этот вопрос с армянскими союзниками.
Азербайджанская сторона 12 декабря заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Госдеп США также призвал Баку разблокировать Лачинский коридор.
Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.