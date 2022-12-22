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Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом - РИА Новости, 22.12.2022
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Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом
Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом - РИА Новости, 22.12.2022
Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом
Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:49
2022-12-22T13:58
россия
дмитрий песков
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что контингент якобы не выполняет свои обязательства по контролю над Лачинским коридором.Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждать этот вопрос с армянскими союзниками.Азербайджанская сторона 12 декабря заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Госдеп США также призвал Баку разблокировать Лачинский коридор.Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная, в регионе начался дефицит товаров первой необходимости. Он призвал направить туда мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
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россия, дмитрий песков, нагорный карабах, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Нагорный Карабах, В мире
12:49 22.12.2022 (обновлено: 13:58 22.12.2022)
 
Песков: российские миротворцы в Карабахе действуют в соответствии с законом

Песков в ответ на критику Пашиняна заявил, что миротворцы в Карабахе делают все возможное

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на тренировке личного состава на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии со всеми подписанными соглашениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал утверждение премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что контингент якобы не выполняет свои обязательства по контролю над Лачинским коридором.
"Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва продолжит обсуждать этот вопрос с армянскими союзниками.
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по Карабаху
Азербайджанская сторона 12 декабря заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную трассу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. В Баку заявили, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Госдеп США также призвал Баку разблокировать Лачинский коридор.
Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне напряженная, в регионе начался дефицит товаров первой необходимости. Он призвал направить туда мониторинговые миссии ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.
Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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