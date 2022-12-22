https://ria.ru/20221222/lachin-1840540969.html

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре - РИА Новости, 22.12.2022

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре

В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:28

2022-12-22T14:28

2022-12-22T15:20

азербайджан

россия

политика

нагорный карабах

джейхун байрамов

сергей лавров

лачинский коридор

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", - отмечается в сообщении МИД РФ.В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны"

азербайджан

россия

нагорный карабах

лачинский коридор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, россия, политика, нагорный карабах, джейхун байрамов, сергей лавров, лачинский коридор