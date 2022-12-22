14:28 22.12.2022 (обновлено: 15:20 22.12.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым ситуацию в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", - отмечается в сообщении МИД РФ.
В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны"