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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре - РИА Новости, 22.12.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре - РИА Новости, 22.12.2022
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре
В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:28
2022-12-22T15:20
азербайджан
россия
политика
нагорный карабах
джейхун байрамов
сергей лавров
лачинский коридор
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", - отмечается в сообщении МИД РФ.В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны"
азербайджан
россия
нагорный карабах
лачинский коридор
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азербайджан, россия, политика, нагорный карабах, джейхун байрамов, сергей лавров, лачинский коридор
Азербайджан, Россия, Политика, Нагорный Карабах, Джейхун Байрамов, Сергей Лавров, Лачинский коридор
14:28 22.12.2022 (обновлено: 15:20 22.12.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым ситуацию в Лачинском коридоре

© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре
Блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Блокпост российских миротворцев в Лачинском коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В четверг прошел телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Обсуждена ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе", - отмечается в сообщении МИД РФ.
В ходе разговора, добавили в ведомстве, Лавров подчеркнул необходимость соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении связи Нагорного Карабаха и Армении по Лачинскому коридору. В ходе беседы также акцентирована важность продолжения работы по реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны"
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря, 12:31Инфографика
Блокировка Лачинского коридора
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АзербайджанРоссияПолитикаНагорный КарабахДжейхун БайрамовСергей ЛавровЛачинский коридор
 
 
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