https://ria.ru/20221222/karabakh-1840457699.html

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по Карабаху - РИА Новости, 22.12.2022

Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:59

2022-12-22T10:59

2022-12-22T10:59

в мире

никол пашинян

азербайджан

россия

армения

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

лачинский коридор

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором, это заявление сделано несмотря на усилия российской стороны по разблокировке коридора. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". По словам Пашиняна, "действия Азербайджана по блокированию незаконны и грубо нарушают его международные обязательства", в частности положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. "Согласно пункту шестому этого заявления Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Это положение сегодня фактически не выполняется. Де-факто получается, что обязательства, зафиксированные трехсторонним заявлением, то есть контроль над Лачинским коридором, не выполняет и миротворческий контингент РФ", - заявил Пашинян на заседании правительства. По его словам, это, "конечно, происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но от этого ситуация не меняется, так как ключевой смысл присутствия миротворцев - пресечение беззакония и контроль над Лачинским коридором". Армянский премьер добавил, что из-за блокирования дороги гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной, сотни семей разделены, оказавшись по разные стороны блокады, в регионе ощущается дефицит товаров первой необходимости, в том числе продовольствия. Пашинян также считает, что надо активно работать над отправкой в Нагорный Карабах мониторинговых миссий ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время.

https://ria.ru/20221029/armeniya-1827756603.html

https://ria.ru/20221220/odkb-1839922351.html

азербайджан

россия

армения

нагорный карабах

лачинский коридор

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, азербайджан, россия, армения, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, лачинский коридор