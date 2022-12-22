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Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору

Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору - РИА Новости, 22.12.2022

Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору

Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:50

2022-12-22T10:50

2022-12-22T10:50

в мире

никол пашинян

азербайджан

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием", - заявил он. По его словам, армянская сторона несколько месяцев назад передала Азербайджану также предложения, касающиеся работы комиссии по делимитации и демаркации границы и приграничной безопасности, однако пока не получила ответ, а также направила предложения по открытию региональных транспортных коммуникаций, и готова идти на решения по этим вопросам. Он также добавил, что предложения включают прекращение "оккупации Азербайджаном" территории Армении. "Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий и отвести войска", - отметил Пашинян. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе