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Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору - РИА Новости, 22.12.2022
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Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору - РИА Новости, 22.12.2022
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору
Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием", - заявил он. По его словам, армянская сторона несколько месяцев назад передала Азербайджану также предложения, касающиеся работы комиссии по делимитации и демаркации границы и приграничной безопасности, однако пока не получила ответ, а также направила предложения по открытию региональных транспортных коммуникаций, и готова идти на решения по этим вопросам. Он также добавил, что предложения включают прекращение "оккупации Азербайджаном" территории Армении. "Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий и отвести войска", - отметил Пашинян. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
10:50 22.12.2022
 
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору

Пашинян: Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов его подписать

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием", - заявил он. По его словам, армянская сторона несколько месяцев назад передала Азербайджану также предложения, касающиеся работы комиссии по делимитации и демаркации границы и приграничной безопасности, однако пока не получила ответ, а также направила предложения по открытию региональных транспортных коммуникаций, и готова идти на решения по этим вопросам.
Он также добавил, что предложения включают прекращение "оккупации Азербайджаном" территории Армении. "Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий и отвести войска", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреНикол ПашинянАзербайджанАрменияУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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