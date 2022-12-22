https://ria.ru/20221222/armeniya-1840453870.html
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору - РИА Новости, 22.12.2022
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору
Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
2022-12-22T10:50
в мире
никол пашинян
азербайджан
армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_aacdc1a08cce67bd7cc31b0331b1b8bf.jpg
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием", - заявил он. По его словам, армянская сторона несколько месяцев назад передала Азербайджану также предложения, касающиеся работы комиссии по делимитации и демаркации границы и приграничной безопасности, однако пока не получила ответ, а также направила предложения по открытию региональных транспортных коммуникаций, и готова идти на решения по этим вопросам. Он также добавил, что предложения включают прекращение "оккупации Азербайджаном" территории Армении. "Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий и отвести войска", - отметил Пашинян. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837443553_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_aece3bbac32b3661547f6aaff2b027b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Никол Пашинян, Азербайджан, Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил о передаче Азербайджану предложений по мирному договору
Пашинян: Ереван передал Баку предложения по мирному договору и готов его подписать
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армянская сторона передала предложения по мирному договору и готова его подписать, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Армения передала Азербайджану свои предложения вокруг мирного договора и мы готовы подписать договор с таким содержанием", - заявил он. По его словам, армянская сторона несколько месяцев назад передала Азербайджану также предложения, касающиеся работы комиссии по делимитации и демаркации границы и приграничной безопасности, однако пока не получила ответ, а также направила предложения по открытию региональных транспортных коммуникаций, и готова идти на решения по этим вопросам.
Он также добавил, что предложения включают прекращение "оккупации Азербайджаном" территории Армении. "Азербайджан должен прекратить оккупацию суверенных территорий и отвести войска", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.