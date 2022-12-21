https://ria.ru/20221221/vstrecha-1840211930.html

Встречи Путина с прибывающим в Москву Гросси не планируется

Встречи Путина с прибывающим в Москву Гросси не планируется - РИА Новости, 21.12.2022

Встречи Путина с прибывающим в Москву Гросси не планируется

Встречи президента РФ Владимира Путина с прибывающим в Москву главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в четверг не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:37

2022-12-21T12:37

2022-12-21T12:37

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рафаэль гросси

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Встречи президента РФ Владимира Путина с прибывающим в Москву главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в четверг не планируется, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации. "Нет, встречи не планируется", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли Гросси принят президентом РФ в четверг. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20221209/zaes-1837656967.html

https://ria.ru/20221209/zaes-1837497184.html

россия

москва

энергодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия, москва, энергодар, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков