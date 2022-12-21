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Биография Ирины Волк
Биография Ирины Волк - РИА Новости, 21.12.2022
Биография Ирины Волк
Официальный представитель МВД России Ирина Владимировна Волк родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее отец – Владимир Волк (1939-2015) – живописец, график,... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:15
2022-12-21T02:15
2022-12-21T02:15
справки
ирина волк
москва
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Официальный представитель МВД России Ирина Владимировна Волк родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее отец – Владимир Волк (1939-2015) – живописец, график, скульптор. В 2000 году Ирина Волк окончила Московскую академию МВД РФ. Кандидат юридических наук (2004).После окончания учебы начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).В 2011-2016 годах – начальник пресс-службы реорганизованного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.В 2016 году Ирина Волк была назначена исполняющей обязанности начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России. В 2019 году назначена помощником министра внутренних дел. Генерал-майор полиции (2020). Ирина Волк является автором ряда статей в СМИ, работала на телевидении.В 2002-2007 годах – корреспондент на канале "Россия" в передаче "Вести. Дежурная часть".В 2007-2010 годах – автор рубрики "Безопасность" об экономических преступлениях в программе "Деловая Москва" на канале "ТВЦентр".В 2010-2011 годах – ведущая передачи "Внимание, розыск!" на НТВ.С 2014 года сотрудничала с каналом РЕН ТВ, где вела вечерний эфир передачи "Экстренный вызов 112".Ирина Волк – автор монографий по юридическим дисциплинам, а также детективов.Среди книг авторства Волк – "Враги моих друзей" (2008), "Искушение Модильяни" (2010), "Тайна старого замка" (2011). В 2015 году Ирина Волк представила книгу-посвящение отцу "Я искусством болен…".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ирина волк, москва
Справки, Ирина Волк, Москва
Официальный представитель МВД России Ирина Владимировна Волк родилась 21 декабря 1977 года
в Москве. Ее отец – Владимир Волк (1939-2015
) – живописец
, график, скульптор.
В 2000 году Ирина Волк окончила
Московскую академию МВД РФ. Кандидат юридических наук (2004).
После окончания учебы начала работать
в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).
В 2011-2016 годах – начальник пресс-службы реорганизованного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.
В 2016 году Ирина Волк была назначена исполняющей обязанности начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России.
В 2019 году назначена
помощником министра внутренних дел.
Генерал-майор полиции (2020
).
Ирина Волк
является автором ряда статей в СМИ, работала на телевидении.
В 2002-2007 годах – корреспондент на канале "Россия" в передаче "Вести. Дежурная часть".
В 2007-2010 годах – автор рубрики "Безопасность" об экономических преступлениях в программе "Деловая Москва" на канале "ТВЦентр".
В 2010-2011 годах – ведущая передачи "Внимание, розыск!" на НТВ.
С 2014 года сотрудничала с каналом РЕН ТВ, где вела вечерний эфир передачи "Экстренный вызов 112".
Ирина Волк – автор монографий по юридическим дисциплинам, а также детективов.
Среди книг авторства Волк – "Враги моих друзей" (2008
), "Искушение Модильяни" (2010
), "Тайна старого замка" (2011
).
В 2015 году Ирина Волк представила книгу-посвящение отцу "Я искусством болен…".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников