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Биография Ирины Волк

Биография Ирины Волк - РИА Новости, 21.12.2022

Биография Ирины Волк

Официальный представитель МВД России Ирина Владимировна Волк родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее отец – Владимир Волк (1939-2015) – живописец, график,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:15

2022-12-21T02:15

2022-12-21T02:15

справки

ирина волк

москва

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Официальный представитель МВД России Ирина Владимировна Волк родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Ее отец – Владимир Волк (1939-2015) – живописец, график, скульптор. В 2000 году Ирина Волк окончила Московскую академию МВД РФ. Кандидат юридических наук (2004).После окончания учебы начала работать в пресс-службе московского управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).В 2011-2016 годах – начальник пресс-службы реорганизованного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве.В 2016 году Ирина Волк была назначена исполняющей обязанности начальника управления МВД РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, получила функции официального представителя МВД России. В 2019 году назначена помощником министра внутренних дел. Генерал-майор полиции (2020). Ирина Волк является автором ряда статей в СМИ, работала на телевидении.В 2002-2007 годах – корреспондент на канале "Россия" в передаче "Вести. Дежурная часть".В 2007-2010 годах – автор рубрики "Безопасность" об экономических преступлениях в программе "Деловая Москва" на канале "ТВЦентр".В 2010-2011 годах – ведущая передачи "Внимание, розыск!" на НТВ.С 2014 года сотрудничала с каналом РЕН ТВ, где вела вечерний эфир передачи "Экстренный вызов 112".Ирина Волк – автор монографий по юридическим дисциплинам, а также детективов.Среди книг авторства Волк – "Враги моих друзей" (2008), "Искушение Модильяни" (2010), "Тайна старого замка" (2011). В 2015 году Ирина Волк представила книгу-посвящение отцу "Я искусством болен…".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ирина волк, москва