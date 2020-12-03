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"Я искусством болен": художник Владимир Волк — в воспоминаниях дочери
"Я искусством болен": художник Владимир Волк — в воспоминаниях дочери
Официальный представитель МВД России, журналист и писатель Ирина Волк рассказала РИА Новости подробности издания последней прижизненной книги "Я искусством... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T08:00
2020-12-03T08:00
культура
музеи
ирина волк
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юнеско
михаил булгаков
интервью
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный представитель МВД России, журналист и писатель Ирина Волк рассказала РИА Новости подробности издания последней прижизненной книги "Я искусством болен" про ее отца Владимира Волка — члена творческого союза художников России и международной федерации художников. В июне 2015 года я узнала о том, что папа неизлечимо болен. Врачи сказали, жить ему осталось немного… Мне захотелось сделать приятное отцу — издать книгу его работ. Помню, как поехали к нему в мастерскую. Несмотря на сильную слабость, папа целый день отбирал картины. Это были пейзажи, натюрморты, портреты, графические работы. Затем я нашла фотографа. За два дня отсняли более 100 произведений. У отца сохранилось множество рукописей стихотворений и рассказов, но тогда перепечатывать их не было времени. Я очень хотела успеть при жизни папы. Поэтому отсканировала ранее вышедшие книги: "Невидимое", "Окно (калейдоскоп). Стихи разных лет рисунки и гравюры" (Москва, 1995 год) и "Проша". Вместе с фотографиями передала материалы в издательство. Папа родился в 1939 году в Раменском Московской области. Его мама, Надежда Ивановна, была врачом, а отец Алексей Волк — финансист, участник экспедиции Папанина на Северный полюс в 1935-1936 годах. Во время Великой Отечественной войны он был на фронте с 1941 по 1945 год. Папа с бабушкой уехали в эвакуацию в город Макарьев Костромской области, где она работала заведующей больницы.С четырех лет отец начал увлеченно рисовать. С бумагой тогда было очень плохо, любой клочок — роскошь. Помню, как папа рассказывал мне, что тщательно раскрашивал их своими детскими фантазиями. И всю жизнь к бумаге относился очень бережно, даже трепетно. К сожалению, ранние рисунки отца были утеряны в переездах. Зато есть стихотворения, которые он писал с юности. Вот одно из них: "Я искусством болен // Болен дни и ночи — С ним и жизнь длиннее, // С ним и век короче!"Отца хорошо знают в кругу коллекционеров, знатоков и ценителей. Его картины находятся в крупнейших музейных собраниях страны, в том числе Государственной Третьяковской галерее и Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, в музее современного искусства Л.П. Талочкина РГГУ и даже в Музее-квартире Михаила Булгакова на Садовой улице в Москве.Есть работы и в зарубежных (в Финляндии, Румынии, Франции, Корее, Японии, США) и отечественных частных коллекциях, например, Леонида Талочкина, Михаила Алшибая, Виталия Третьякова.Папа считал, что искусство – сложнейший труд. Но вместе с тем — и творческая импровизация, "в которой участвуют в разумной связи сознание, подсознание и реальная жизнь".Он точно формулировал свое творческое кредо: "Продолжаю работать более осознанно и умудрено обращаясь: "Дай, Господи, сил, терпенья и приоткрой грань Красоты Твоей".Им же он руководствовался, расписывая храм Архангела Михаила в деревни Тихиничи Республики Беларусь, строительство которого было начато по инициативе писателя, ученого, общественного деятеля и большого друга папы Михаила Рассолова. Отец начал писать для храма с 2000 года. И занимался этим до конца своих дней, успев создать более шестидесяти икон и мозаику. За это в 2002 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил его орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени, а в 2007 году — медалью Святителя Кирилла Туровского. В этом году у храма установили памятную табличку. Мечтаю побывать там и помолиться.Владимир Алексеевич Волк (4 августа 1939 — 3 ноября 2015) являлся членом: Творческого союза художников России и международной федерации художников, Московского союза художников МСХ (бывший союз художников СССР), Союза художников России, Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО. Его первым учителем был В.П. Митурич (Заочный университет искусств). В 1969 году Владимир Волк окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института, где преподавали А.И. Лактионов, Ф.А. Модоров, Г.Б. Смирнов, В.М. Десницкий.Волк участвовал более, чем в ста выставках в России и за рубежом. Во всех — на легендарной Малой Грузинской, 28, в многочисленных — МОСХа (Московского союза художников), в проектах творческого объединения "Большое гнездо" (основатель Георгий Кожанов, члены — В. Алексеев, В. Шмонов, В. Волк.)В выставках всероссийских, всесоюзных, например, Всероссийская художественная выставка (2004 год), в выставке творческого союза России (2003 год), на Беговой, в "Золотой кисте" (2005 год) и других. Персональные выставки Владимира Волка: в Тимирязевской Академии, на Петровских линиях (1996 год), на Песчаной (2002 год), в Музейном центре РГГУ, выставка "Ночной город" в Музее М.А. Булгакова (Москва, 2013 год) и другие.
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музеи, ирина волк, музей м. а. булгакова, юнеско, михаил булгаков, интервью

"Я искусством болен": художник Владимир Волк — в воспоминаниях дочери

08:00 03.12.2020
 
© Из личного архива Ирины ВолкКартина Владимира Волка "Проша"
Картина Владимира Волка Проша - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Из личного архива Ирины Волк
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Официальный представитель МВД России, журналист и писатель Ирина Волк рассказала РИА Новости подробности издания последней прижизненной книги "Я искусством болен" про ее отца Владимира Волка — члена творческого союза художников России и международной федерации художников.
В июне 2015 года я узнала о том, что папа неизлечимо болен. Врачи сказали, жить ему осталось немного… Мне захотелось сделать приятное отцу — издать книгу его работ.
Помню, как поехали к нему в мастерскую. Несмотря на сильную слабость, папа целый день отбирал картины. Это были пейзажи, натюрморты, портреты, графические работы. Затем я нашла фотографа. За два дня отсняли более 100 произведений.
У отца сохранилось множество рукописей стихотворений и рассказов, но тогда перепечатывать их не было времени. Я очень хотела успеть при жизни папы. Поэтому отсканировала ранее вышедшие книги: "Невидимое", "Окно (калейдоскоп). Стихи разных лет рисунки и гравюры" (Москва, 1995 год) и "Проша". Вместе с фотографиями передала материалы в издательство.
В сентябре я принесла отцу его новую книгу. Книгу, работы для которой он отбирал сам. (В ноябре Владимира Алексеевича не стало. — Прим. ред).
Папа родился в 1939 году в Раменском Московской области. Его мама, Надежда Ивановна, была врачом, а отец Алексей Волк — финансист, участник экспедиции Папанина на Северный полюс в 1935-1936 годах. Во время Великой Отечественной войны он был на фронте с 1941 по 1945 год. Папа с бабушкой уехали в эвакуацию в город Макарьев Костромской области, где она работала заведующей больницы.
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Вороны"
Картина Владимира Волка Вороны
1 из 4
Картина Владимира Волка "Вороны"
© Из личного архива Ирины Волк
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волк
Картина Владимира Волка
2 из 4
Картина Владимира Волк
© Из личного архива Ирины Волк
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Зимний пейзаж"
Картина Владимира Волка Зимний пейзаж
3 из 4
Картина Владимира Волка "Зимний пейзаж"
© Из личного архива Ирины Волк
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волк
Картина Владимира Волка
4 из 4
Картина Владимира Волк
© Из личного архива Ирины Волк
1 из 4
Картина Владимира Волка "Вороны"
© Из личного архива Ирины Волк
2 из 4
Картина Владимира Волк
© Из личного архива Ирины Волк
3 из 4
Картина Владимира Волка "Зимний пейзаж"
© Из личного архива Ирины Волк
4 из 4
Картина Владимира Волк
© Из личного архива Ирины Волк
С четырех лет отец начал увлеченно рисовать. С бумагой тогда было очень плохо, любой клочок — роскошь. Помню, как папа рассказывал мне, что тщательно раскрашивал их своими детскими фантазиями. И всю жизнь к бумаге относился очень бережно, даже трепетно. К сожалению, ранние рисунки отца были утеряны в переездах. Зато есть стихотворения, которые он писал с юности. Вот одно из них: "Я искусством болен // Болен дни и ночи — С ним и жизнь длиннее, // С ним и век короче!"
Имя папы связано с неофициальным искусством и художниками нонконформистами. Но он не был в авангарде этого движения: спокойный, скромный человек, он вечно занимался работой.
Отца хорошо знают в кругу коллекционеров, знатоков и ценителей. Его картины находятся в крупнейших музейных собраниях страны, в том числе Государственной Третьяковской галерее и Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, в музее современного искусства Л.П. Талочкина РГГУ и даже в Музее-квартире Михаила Булгакова на Садовой улице в Москве.
Есть работы и в зарубежных (в Финляндии, Румынии, Франции, Корее, Японии, США) и отечественных частных коллекциях, например, Леонида Талочкина, Михаила Алшибая, Виталия Третьякова.
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Натюрморт с часами"
Картина Владимира Волка Натюрморт с часами - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Из личного архива Ирины Волк
Картина Владимира Волка "Натюрморт с часами"
Папа считал, что искусство – сложнейший труд. Но вместе с тем — и творческая импровизация, "в которой участвуют в разумной связи сознание, подсознание и реальная жизнь".
"Выразить что-то до конца невозможно, всегда есть что-нибудь не найденное в себе и окружающем мире, все меняется, все неповторимо, в этом и прелесть, и тайна, и сложность", — говорил он.
Он точно формулировал свое творческое кредо: "Продолжаю работать более осознанно и умудрено обращаясь: "Дай, Господи, сил, терпенья и приоткрой грань Красоты Твоей".Им же он руководствовался, расписывая храм Архангела Михаила в деревни Тихиничи Республики Беларусь, строительство которого было начато по инициативе писателя, ученого, общественного деятеля и большого друга папы Михаила Рассолова. Отец начал писать для храма с 2000 года. И занимался этим до конца своих дней, успев создать более шестидесяти икон и мозаику.
За это в 2002 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил его орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени, а в 2007 году — медалью Святителя Кирилла Туровского. В этом году у храма установили памятную табличку. Мечтаю побывать там и помолиться.
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Ховрино, старые деревья", 1955 год
Картина Владимира Волка Ховрино, старые деревья, 1955 год
1 из 3
Картина Владимира Волка "Ховрино, старые деревья", 1955 год
© Из личного архива Ирины Волк
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волк "Центр города Макарьева", 1962 год
Картина Владимира Волк Центр города Макарьева, 1962 год
2 из 3
Картина Владимира Волк "Центр города Макарьева", 1962 год
© Из личного архива Ирины Волк
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Я искусством болен"
Картина Владимира Волка Я искусством болен
3 из 3
Картина Владимира Волка "Я искусством болен"
© Из личного архива Ирины Волк
1 из 3
Картина Владимира Волка "Ховрино, старые деревья", 1955 год
© Из личного архива Ирины Волк
2 из 3
Картина Владимира Волк "Центр города Макарьева", 1962 год
© Из личного архива Ирины Волк
3 из 3
Картина Владимира Волка "Я искусством болен"
© Из личного архива Ирины Волк
Владимир Алексеевич Волк (4 августа 1939 — 3 ноября 2015) являлся членом: Творческого союза художников России и международной федерации художников, Московского союза художников МСХ (бывший союз художников СССР), Союза художников России, Ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО.
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Натюрморт"
Картина Владимира Волка Натюрморт - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Из личного архива Ирины Волк
Картина Владимира Волка "Натюрморт"
Его первым учителем был В.П. Митурич (Заочный университет искусств). В 1969 году Владимир Волк окончил художественно-графический факультет Московского государственного заочного педагогического института, где преподавали А.И. Лактионов, Ф.А. Модоров, Г.Б. Смирнов, В.М. Десницкий.
© Из личного архива Ирины Волк Картина Владимира Волка "Пейзаж"
Картина Владимира Волка Пейзаж - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Из личного архива Ирины Волк
Картина Владимира Волка "Пейзаж"
Волк участвовал более, чем в ста выставках в России и за рубежом. Во всех — на легендарной Малой Грузинской, 28, в многочисленных — МОСХа (Московского союза художников), в проектах творческого объединения "Большое гнездо" (основатель Георгий Кожанов, члены — В. Алексеев, В. Шмонов, В. Волк.)
В выставках всероссийских, всесоюзных, например, Всероссийская художественная выставка (2004 год), в выставке творческого союза России (2003 год), на Беговой, в "Золотой кисте" (2005 год) и других. Персональные выставки Владимира Волка: в Тимирязевской Академии, на Петровских линиях (1996 год), на Песчаной (2002 год), в Музейном центре РГГУ, выставка "Ночной город" в Музее М.А. Булгакова (Москва, 2013 год) и другие.
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