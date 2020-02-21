Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Волк носила звание полковника. Она также занимает должность помощника главы МВД.
Ирина Волк родилась в 1977 году в Москве. Окончила Московскую юридическую академию МВД, кандидат юридических наук. Автор статей и монографий по юридическим дисциплинам, а также нескольких детективов.
8 февраля 2019, 17:19Начальником миграционного главка МВД назначили Валентину Казакову