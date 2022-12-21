https://ria.ru/20221221/voennosluzhaschie-1840281224.html

Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:45

2022-12-21T15:45

2022-12-21T17:32

вооруженные силы рф

сергей шойгу

безопасность

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст.Шойгу поручил довести численность ВС России до полутора миллиона военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч. К концу 2023 года число проходящих службу по контракту нужно увеличить до 521 тысячи человек.Руководитель ведомства также предложил принять ответные меры на расширение НАТО."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", — отметил Шойгу.Министр выступил с инициативой создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа.Кроме того, глава ведомства поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов и ввести в них государственную гражданскую службу с увеличением воинских должностей.

https://ria.ru/20221221/vdv-1840284780.html

https://ria.ru/20221221/letalnost-1840280695.html

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Шойгу об изменении возраста призыва и увеличении численности ВС РФ Шойгу об изменении возраста призыва и увеличении численности ВС РФ 2022-12-21T15:45 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность, финляндия, швеция, нато