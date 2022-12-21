https://ria.ru/20221221/voennosluzhaschie-1840281224.html
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:45
2022-12-21T15:45
2022-12-21T17:32
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст.Шойгу поручил довести численность ВС России до полутора миллиона военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч. К концу 2023 года число проходящих службу по контракту нужно увеличить до 521 тысячи человек.Руководитель ведомства также предложил принять ответные меры на расширение НАТО."Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", — отметил Шойгу.Министр выступил с инициативой создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа.Кроме того, глава ведомства поручил завершить цифровую трансформацию военкоматов и ввести в них государственную гражданскую службу с увеличением воинских должностей.
https://ria.ru/20221221/vdv-1840284780.html
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Шойгу об изменении возраста призыва и увеличении численности ВС РФ
Шойгу об изменении возраста призыва и увеличении численности ВС РФ
2022-12-21T15:45
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность, финляндия, швеция, нато
Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Безопасность, Финляндия, Швеция, НАТО
15:45 21.12.2022 (обновлено: 17:32 21.12.2022)
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года
Глава Минобороны Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года