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Эксперт оценил новую политкорректность, предложенную США - РИА Новости, 21.12.2022
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Эксперт оценил новую политкорректность, предложенную США
Эксперт оценил новую политкорректность, предложенную США - РИА Новости, 21.12.2022
Эксперт оценил новую политкорректность, предложенную США
Рекомендация ученых Стэнфордского университета использовать термин "гражданин США" вместо "американец" говорит о сдвиге сознания в США, но вряд ли это... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:44
2022-12-21T12:44
александр гусев (государственный служащий)
сша
стэнфорд
стэнфордский университет
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рекомендация ученых Стэнфордского университета использовать термин "гражданин США" вместо "американец" говорит о сдвиге сознания в США, но вряд ли это словосочетание приживется в обычной жизни, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, "намекает" на превосходство США. Как отмечает издание, опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда". "Это в определенной степени даже не сдвиг шаблонов, а сдвиг сознания. Шаблоны - это уже производное от сознания людей. Это произошло через 250 лет после объявления независимости США. Наконец-то до них это дошло", - сказал эксперт, комментируя рекомендацию Стэнфорда. "В этом есть разумное зерно с точки зрения политкорректности. С точки зрения этимологии и международного права, здесь можно согласиться, потому что американцами можно назвать и мексиканцев, и кубинцев, и колумбийцев. Но словосочетание "гражданин США" вряд ли будет применимо в обыденной жизни. Это, скорее всего, для справок, сотрудников учебных заведений и юристов", - добавил Гусев. "(Термин "Американец") часто относится только к людям из Соединенных Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке", - приводит издание выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что "регион на самом деле включает в себя 42 страны между Северной и Южной Америкой". Отмечается, что еще в мае на базе университета был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. По мнению исследователей, следует, например, заменить термин "иммигрант" на "лицо иммигрировавшее" или "негражданин".
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александр гусев (государственный служащий), сша, стэнфорд, стэнфордский университет, российская академия наук, в мире
Александр Гусев (государственный служащий), США, Стэнфорд, Стэнфордский университет, Российская академия наук, В мире
12:44 21.12.2022
 
Эксперт оценил новую политкорректность, предложенную США

Политолог Гусев: термин "гражданин США" вместо "американец" покажет сдвиг в обществе

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Рекомендация ученых Стэнфордского университета использовать термин "гражданин США" вместо "американец" говорит о сдвиге сознания в США, но вряд ли это словосочетание приживется в обычной жизни, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Ранее ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, "намекает" на превосходство США. Как отмечает издание, опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда".
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"Это в определенной степени даже не сдвиг шаблонов, а сдвиг сознания. Шаблоны - это уже производное от сознания людей. Это произошло через 250 лет после объявления независимости США. Наконец-то до них это дошло", - сказал эксперт, комментируя рекомендацию Стэнфорда.
"В этом есть разумное зерно с точки зрения политкорректности. С точки зрения этимологии и международного права, здесь можно согласиться, потому что американцами можно назвать и мексиканцев, и кубинцев, и колумбийцев. Но словосочетание "гражданин США" вряд ли будет применимо в обыденной жизни. Это, скорее всего, для справок, сотрудников учебных заведений и юристов", - добавил Гусев.
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"(Термин "Американец") часто относится только к людям из Соединенных Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке", - приводит издание выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что "регион на самом деле включает в себя 42 страны между Северной и Южной Америкой".
Отмечается, что еще в мае на базе университета был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. По мнению исследователей, следует, например, заменить термин "иммигрант" на "лицо иммигрировавшее" или "негражданин".
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