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Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии
Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии
Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:59
2022-12-21T16:46
нагорный карабах
сирия
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу."Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.
https://ria.ru/20221213/granitsa-1838437292.html
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нагорный карабах, сирия, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Нагорный Карабах, Сирия, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
15:59 21.12.2022 (обновлено: 16:46 21.12.2022)
 
Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии

Шойгу: России необходимо обеспечить сохранение мира в Нагорном Карабахе и Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.
"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:59
Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией
 
Нагорный КарабахСирияРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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