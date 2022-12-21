https://ria.ru/20221221/mir-1840287050.html

Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии

Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу заявил о необходимости сохранения мира в Нагорном Карабахе и Сирии

Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:59

2022-12-21T15:59

2022-12-21T16:46

нагорный карабах

сирия

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825719459_0:30:2800:1605_1920x0_80_0_0_939821aeddaba0e05c77d358a99de3c4.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу."Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.

https://ria.ru/20221213/granitsa-1838437292.html

нагорный карабах

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нагорный карабах, сирия, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу