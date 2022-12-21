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Лолита вступила в отношения с поклонником - РИА Новости, 21.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221221/lolita-1840253987.html
Лолита вступила в отношения с поклонником
Лолита вступила в отношения с поклонником - РИА Новости, 21.12.2022
Лолита вступила в отношения с поклонником
Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:27
шоубиз
лолита милявская
отношения
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. Однако Лолита не раскрыла личность нового возлюбленного. Летом певица объяснила желание скрыть предыдущего избранника. Артистка признавалась, что хотела оставить личную жизнь в тайне. Она встречалась с бизнесменом Романом около двух лет. Однако позже пара рассталась. Звезда выходила замуж пять раз. Самым известным супругом исполнительницы был Александр Цекало. Артисты выступали вместе в коллективе "Кабаре-дуэт "Академия". Они расстались в 2000 году. Последним мужем Лолиты стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он был моложе артистки на 11 лет. Пара развелась в 2020-м. Ранее певица уговорила супругов не расставаться на концерте в Красноярске. Ее возмутило желание поклонницы разойтись с мужем после 20 лет брака.
https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html
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Александра Липатова
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лолита милявская, отношения
Шоубиз, Лолита Милявская, отношения
15:27 21.12.2022
 
Лолита вступила в отношения с поклонником

Лолита подтвердила слухи о новых отношениях с поклонником

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе.

"У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!", – пошутила знаменитость в эфире "PRO-Новости".

Однако Лолита не раскрыла личность нового возлюбленного.
Летом певица объяснила желание скрыть предыдущего избранника. Артистка признавалась, что хотела оставить личную жизнь в тайне. Она встречалась с бизнесменом Романом около двух лет. Однако позже пара рассталась.
Звезда выходила замуж пять раз. Самым известным супругом исполнительницы был Александр Цекало. Артисты выступали вместе в коллективе "Кабаре-дуэт "Академия". Они расстались в 2000 году.
Последним мужем Лолиты стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он был моложе артистки на 11 лет. Пара развелась в 2020-м.
Ранее певица уговорила супругов не расставаться на концерте в Красноярске. Ее возмутило желание поклонницы разойтись с мужем после 20 лет брака.
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 11:16Шоубиз
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках
 
ШоубизЛолита Милявскаяотношения
 
 
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