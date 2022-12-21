https://ria.ru/20221221/lolita-1840253987.html

Лолита вступила в отношения с поклонником

Лолита вступила в отношения с поклонником - РИА Новости, 21.12.2022

Лолита вступила в отношения с поклонником

Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:27

2022-12-21T15:27

2022-12-21T15:27

шоубиз

лолита милявская

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. Однако Лолита не раскрыла личность нового возлюбленного. Летом певица объяснила желание скрыть предыдущего избранника. Артистка признавалась, что хотела оставить личную жизнь в тайне. Она встречалась с бизнесменом Романом около двух лет. Однако позже пара рассталась. Звезда выходила замуж пять раз. Самым известным супругом исполнительницы был Александр Цекало. Артисты выступали вместе в коллективе "Кабаре-дуэт "Академия". Они расстались в 2000 году. Последним мужем Лолиты стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он был моложе артистки на 11 лет. Пара развелась в 2020-м. Ранее певица уговорила супругов не расставаться на концерте в Красноярске. Ее возмутило желание поклонницы разойтись с мужем после 20 лет брака.

https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лолита милявская, отношения