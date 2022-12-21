https://ria.ru/20221221/lolita-1840253987.html
Лолита вступила в отношения с поклонником
Лолита вступила в отношения с поклонником - РИА Новости, 21.12.2022
Лолита вступила в отношения с поклонником
Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:27
2022-12-21T15:27
шоубиз
лолита милявская
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе. Однако Лолита не раскрыла личность нового возлюбленного. Летом певица объяснила желание скрыть предыдущего избранника. Артистка признавалась, что хотела оставить личную жизнь в тайне. Она встречалась с бизнесменом Романом около двух лет. Однако позже пара рассталась. Звезда выходила замуж пять раз. Самым известным супругом исполнительницы был Александр Цекало. Артисты выступали вместе в коллективе "Кабаре-дуэт "Академия". Они расстались в 2000 году. Последним мужем Лолиты стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он был моложе артистки на 11 лет. Пара развелась в 2020-м. Ранее певица уговорила супругов не расставаться на концерте в Красноярске. Ее возмутило желание поклонницы разойтись с мужем после 20 лет брака.
https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9c5e4fac3e0e554b9fb709a158dd3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лолита милявская, отношения
Шоубиз, Лолита Милявская, отношения
Лолита вступила в отношения с поклонником
Лолита подтвердила слухи о новых отношениях с поклонником
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Певица Лолита призналась в новом романе с поклонником. Избранник артистки дозвонился ей по телефону и смог расположить звезду к себе.
"У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!", – пошутила знаменитость в эфире "PRO-Новости".
Однако Лолита не раскрыла личность нового возлюбленного.
Летом певица объяснила
желание скрыть предыдущего избранника. Артистка признавалась, что хотела оставить личную жизнь в тайне. Она встречалась с бизнесменом Романом около двух лет. Однако позже пара рассталась.
Звезда выходила замуж пять раз. Самым известным супругом исполнительницы был Александр Цекало. Артисты выступали вместе в коллективе "Кабаре-дуэт "Академия". Они расстались в 2000 году.
Последним мужем Лолиты стал тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Он был моложе артистки на 11 лет. Пара развелась в 2020-м.
Ранее певица уговорила
супругов не расставаться на концерте в Красноярске. Ее возмутило желание поклонницы разойтись с мужем после 20 лет брака.