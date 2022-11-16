https://ria.ru/20221116/lolita-1831977628.html

"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться

"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться - РИА Новости, 16.11.2022

"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться

Лолита Милявская уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Видео с мероприятия появилось в социальной сети. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:40

2022-11-16T16:40

2022-11-16T16:40

шоубиз

лолита милявская

красноярск

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лолита Милявская уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Видео с мероприятия появилось в социальной сети. На нем видно, как певица, узнавшая о намерении поклонницы Ольги развестись, спустилась со сцены в зрительный зал. Она обратилась к женщине с призывом не расставаться с мужем. Также она спросила о причинах ее решения. По словам зрительницы, ее "все достало" после 20-летнего брака. Ответ возмутил исполнительницу. После этого она подвела супругов друг к другу. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных". Зал поддержал их аплодисментами. Ранее артистка встретилась с семьей в Болгарии после долгой разлуки. Она провела с дочерью 10 дней отпуска.

https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html

красноярск

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лолита милявская, красноярск