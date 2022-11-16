https://ria.ru/20221116/lolita-1831977628.html
"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться
"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться - РИА Новости, 16.11.2022
"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться
Лолита Милявская уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Видео с мероприятия появилось в социальной сети. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:40
2022-11-16T16:40
2022-11-16T16:40
шоубиз
лолита милявская
красноярск
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лолита Милявская уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Видео с мероприятия появилось в социальной сети. На нем видно, как певица, узнавшая о намерении поклонницы Ольги развестись, спустилась со сцены в зрительный зал. Она обратилась к женщине с призывом не расставаться с мужем. Также она спросила о причинах ее решения. По словам зрительницы, ее "все достало" после 20-летнего брака. Ответ возмутил исполнительницу. После этого она подвела супругов друг к другу. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных". Зал поддержал их аплодисментами. Ранее артистка встретилась с семьей в Болгарии после долгой разлуки. Она провела с дочерью 10 дней отпуска.
https://ria.ru/20221116/presnyakov-1831940835.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лолита милявская, красноярск
Шоубиз, Лолита Милявская, Красноярск
"Оля, не разводись!": Лолита уговорила супругов не расставаться
Лолита на концерте в Красноярске уговорила супругов не разводиться
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лолита Милявская уговорила супругов не разводиться на концерте в Красноярске. Видео с мероприятия появилось в социальной сети.
На нем видно, как певица, узнавшая о намерении поклонницы Ольги развестись, спустилась со сцены в зрительный зал. Она обратилась к женщине с призывом не расставаться с мужем.
"Оля, иди сюда! Ты что, статистику не знаешь? Уведут же сразу!" – пошутила звезда.
Также она спросила о причинах ее решения. По словам зрительницы, ее "все достало" после 20-летнего брака.
Ответ возмутил исполнительницу.
"Со мной ни один мужик столько не жил!" – отреагировала Лолита.
После этого она подвела супругов друг к другу. Они скрепили примирение поцелуем во время песни "Целуй до взрывов водородных". Зал поддержал их аплодисментами.
Ранее артистка встретилась
с семьей в Болгарии после долгой разлуки. Она провела с дочерью 10 дней отпуска.