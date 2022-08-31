Рейтинг@Mail.ru
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220831/milyavskaya-1813476166.html
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии - РИА Новости, 31.08.2022
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии
Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:38
2022-08-31T23:39
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792439135_0:0:2110:1188_1920x0_80_0_0_af6d86598635e5ba9bb2e3015fbe6d11.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка пересказала матери сцену из сериала "Агент национальной безопасности".Артистка отправилась в другую страну на 10 дней отпуска. По ее словам, она проведет время с семьей, "погладит собаку, подстрижет лаванду" и вернется домой на работу.Ранее Лолита Милявская призналась в любви к России и однозначно ответила на вопрос о своей эмиграции.
https://ria.ru/20220831/buynov-1813454810.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792439135_0:0:2110:1584_1920x0_80_0_0_f40a62fb476dd0449482d9b54b0a9ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес, болгария
Шоубиз, Знаменитости, Лолита Милявская, Шоу-бизнес, Болгария
18:38 31.08.2022 (обновлено: 23:39 31.08.2022)
 
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии

Лолита Милявская уехала в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка пересказала матери сцену из сериала "Агент национальной безопасности".

"Вот и долгожданная беседа мамы и дочки у бассейна. Моя девочка, такая взрослая и такая маленькая… А главное, такая любимая", – написала Милявская.

© Лолита Милявская/TelegramКадр видео, опубликованного Лолитой Милявской
Кадр видео, опубликованного Лолитой Милявской
© Лолита Милявская/Telegram
Кадр видео, опубликованного Лолитой Милявской
Артистка отправилась в другую страну на 10 дней отпуска. По ее словам, она проведет время с семьей, "погладит собаку, подстрижет лаванду" и вернется домой на работу.
Ранее Лолита Милявская призналась в любви к России и однозначно ответила на вопрос о своей эмиграции.
Александр Буйнов в Московском спинальном центре - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 15:40Шоубиз
Буйнов обратился к врачам за помощью
 
ШоубизЗнаменитостиЛолита МилявскаяШоу-бизнесБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала