https://ria.ru/20220831/milyavskaya-1813476166.html

Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии

Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии - РИА Новости, 31.08.2022

Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии

Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:38

2022-08-31T18:38

2022-08-31T23:39

шоубиз

знаменитости

лолита милявская

шоу-бизнес

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792439135_0:0:2110:1188_1920x0_80_0_0_af6d86598635e5ba9bb2e3015fbe6d11.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка пересказала матери сцену из сериала "Агент национальной безопасности".Артистка отправилась в другую страну на 10 дней отпуска. По ее словам, она проведет время с семьей, "погладит собаку, подстрижет лаванду" и вернется домой на работу.Ранее Лолита Милявская призналась в любви к России и однозначно ответила на вопрос о своей эмиграции.

https://ria.ru/20220831/buynov-1813454810.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес, болгария