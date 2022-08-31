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Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии - РИА Новости, 31.08.2022
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии
Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:38
2022-08-31T18:38
2022-08-31T23:39
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лолита Милявская приехала на отдых в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой – семейным видео около бассейна певица поделилась в социальных сетях. Девушка пересказала матери сцену из сериала "Агент национальной безопасности".Артистка отправилась в другую страну на 10 дней отпуска. По ее словам, она проведет время с семьей, "погладит собаку, подстрижет лаванду" и вернется домой на работу.Ранее Лолита Милявская призналась в любви к России и однозначно ответила на вопрос о своей эмиграции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес, болгария
Шоубиз, Знаменитости, Лолита Милявская, Шоу-бизнес, Болгария
18:38 31.08.2022 (обновлено: 23:39 31.08.2022)
Лолита Милявская воссоединилась с семьей в Болгарии
Лолита Милявская уехала в Болгарию, чтобы повидаться с дочерью Евой