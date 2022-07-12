https://ria.ru/20220712/lolita-1801930902.html

Лолита Милявская отказалась от эмиграции

Лолита Милявская отказалась от эмиграции - РИА Новости, 12.07.2022

Лолита Милявская отказалась от эмиграции

Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:18

2022-07-12T14:18

2022-07-12T18:36

шоубиз

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лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях.Она отметила, что никуда не собирается уезжать, потому что хорошо представляет себе, что такое эмиграция, на примере своей семьи. Ее отец вынужден был уехать в Израиль, и, как передал его друг, "умер от тоски по Родине".При этом она отметила, что не хочет высказывать негатив в адрес своих украинских друзей.Ранее стало известно, что Лолита отвезла свою мать и дочь в Болгарию.

https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес