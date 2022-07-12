Рейтинг@Mail.ru
Лолита Милявская отказалась от эмиграции - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220712/lolita-1801930902.html
Лолита Милявская отказалась от эмиграции
Лолита Милявская отказалась от эмиграции - РИА Новости, 12.07.2022
Лолита Милявская отказалась от эмиграции
Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:18
2022-07-12T18:36
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_d5d217a46f29c7f7eb6e8dc2d0e0fba9.jpg
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях.Она отметила, что никуда не собирается уезжать, потому что хорошо представляет себе, что такое эмиграция, на примере своей семьи. Ее отец вынужден был уехать в Израиль, и, как передал его друг, "умер от тоски по Родине".При этом она отметила, что не хочет высказывать негатив в адрес своих украинских друзей.Ранее стало известно, что Лолита отвезла свою мать и дочь в Болгарию.
https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801931790_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_9c5e4fac3e0e554b9fb709a158dd3536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
14:18 12.07.2022 (обновлено: 18:36 12.07.2022)
 
Лолита Милявская отказалась от эмиграции

Лолита Милявская призналась в любви к России и отказалась эмигрировать

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях.

"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь при всех моих разных обстоятельствах, неправильном моральном и этическом поведении... Меня страна всегда обнимала. А страна – это люди", – заявила певица.

Она отметила, что никуда не собирается уезжать, потому что хорошо представляет себе, что такое эмиграция, на примере своей семьи. Ее отец вынужден был уехать в Израиль, и, как передал его друг, "умер от тоски по Родине".

"Россия мне дала так много, что на чаше весов, если говорить о покидании страны, она перевесила гирьками сразу. На Украине я бы не поступила бы ни в один институт, потому что папа – еврей. А вот, приехав учиться в Тамбов, я спросила у однокурсников: "Ничего, что у меня папа – еврей?". Мне сказали: "И что?", – вспомнила артистка.

При этом она отметила, что не хочет высказывать негатив в адрес своих украинских друзей.
Ранее стало известно, что Лолита отвезла свою мать и дочь в Болгарию.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:55Шоубиз
Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного
 
ШоубизЗнаменитостиЛолита МилявскаяШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала