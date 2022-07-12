https://ria.ru/20220712/lolita-1801930902.html
Лолита Милявская отказалась от эмиграции
Лолита Милявская отказалась от эмиграции - РИА Новости, 12.07.2022
Лолита Милявская отказалась от эмиграции
Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:18
2022-07-12T14:18
2022-07-12T18:36
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях.Она отметила, что никуда не собирается уезжать, потому что хорошо представляет себе, что такое эмиграция, на примере своей семьи. Ее отец вынужден был уехать в Израиль, и, как передал его друг, "умер от тоски по Родине".При этом она отметила, что не хочет высказывать негатив в адрес своих украинских друзей.Ранее стало известно, что Лолита отвезла свою мать и дочь в Болгарию.
https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
14:18 12.07.2022 (обновлено: 18:36 12.07.2022)
Лолита Милявская отказалась от эмиграции
Лолита Милявская призналась в любви к России и отказалась эмигрировать
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в любви к России и поставила точку в вопросе эмиграции. Об этом она рассказала в социальных сетях.
"Столько любви, сколько я получала и получаю здесь при всех моих разных обстоятельствах, неправильном моральном и этическом поведении... Меня страна всегда обнимала. А страна – это люди", – заявила певица.
Она отметила, что никуда не собирается уезжать, потому что хорошо представляет себе, что такое эмиграция, на примере своей семьи. Ее отец вынужден был уехать в Израиль, и, как передал его друг, "умер от тоски по Родине".
"Россия мне дала так много, что на чаше весов, если говорить о покидании страны, она перевесила гирьками сразу. На Украине я бы не поступила бы ни в один институт, потому что папа – еврей. А вот, приехав учиться в Тамбов, я спросила у однокурсников: "Ничего, что у меня папа – еврей?". Мне сказали: "И что?", – вспомнила артистка.
При этом она отметила, что не хочет высказывать негатив в адрес своих украинских друзей.
Ранее стало известно, что Лолита отвезла
свою мать и дочь в Болгарию.