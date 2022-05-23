https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html
Лолита отвезла семью за границу
Лолита отвезла семью за границу - РИА Новости, 23.05.2022
Лолита отвезла семью за границу
Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:39
2022-05-23T10:39
2022-05-23T10:39
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране.По некоторым предположениям певица отправила родственников в Болгарию, где у артистки апартаменты и дом. Лолита приобрела там недвижимость 14 лет назад, сообщает телеканал НТВ.Ранее Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
https://ria.ru/20220523/morgenshtern-1790087840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
Лолита отвезла семью за границу
Лолита отвезла мать и дочь за границу