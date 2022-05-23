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Лолита отвезла семью за границу - РИА Новости, 23.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html
Лолита отвезла семью за границу
Лолита отвезла семью за границу - РИА Новости, 23.05.2022
Лолита отвезла семью за границу
Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране. РИА Новости, 23.05.2022
2022-05-23T10:39
2022-05-23T10:39
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране.По некоторым предположениям певица отправила родственников в Болгарию, где у артистки апартаменты и дом. Лолита приобрела там недвижимость 14 лет назад, сообщает телеканал НТВ.Ранее Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
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знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
10:39 23.05.2022
 
Лолита отвезла семью за границу

Лолита отвезла мать и дочь за границу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, "Подарок для Аллы" в Крокус Сити Холл в Москве
Певица Лолита Милявская на концерте, приуроченном к юбилею Аллы Пугачёвой, Подарок для Аллы в Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране.

"Они вообще в другой стране находятся. Я делаю все, чтобы моя семья жила очень хорошо", – заявила Лолита.

По некоторым предположениям певица отправила родственников в Болгарию, где у артистки апартаменты и дом. Лолита приобрела там недвижимость 14 лет назад, сообщает телеканал НТВ.

"Для меня очень хорошо, если им хорошо. Все. Я достаточно часто вижу свою семью", – заключила звезда.

Ранее Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
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