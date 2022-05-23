https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html

Лолита отвезла семью за границу

Лолита отвезла семью за границу - РИА Новости, 23.05.2022

Лолита отвезла семью за границу

Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране. РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T10:39

2022-05-23T10:39

2022-05-23T10:39

шоубиз

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лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лолита Милявская призналась, что ее 79-летняя мать Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева живут в другой стране.По некоторым предположениям певица отправила родственников в Болгарию, где у артистки апартаменты и дом. Лолита приобрела там недвижимость 14 лет назад, сообщает телеканал НТВ.Ранее Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни, заявив, что ее сердце "свободно и занято".

https://ria.ru/20220523/morgenshtern-1790087840.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес