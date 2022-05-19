https://ria.ru/20220519/milyavskaya-1789411891.html

"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни

"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни - РИА Новости, 19.05.2022

"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни

Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:49

2022-05-19T11:49

2022-05-19T11:49

шоубиз

знаменитости

лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии "Жара" ей пришлось отшучиваться, что сейчас ее сердце "свободно и занято".Она призвала журналистов лучше готовиться к работе.Ранее Милявская объяснила высокую стоимость концертных билетов.

https://ria.ru/20220519/borodina-1789398647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес