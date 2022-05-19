"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни
Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни и пожаловалась на журналистов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии "Жара" ей пришлось отшучиваться, что сейчас ее сердце "свободно и занято".
"У артистов репертуар меняется – мы за этим следим. А у журналистов – вопросы не меняются. Поэтому я на все задаваемые вопросы отвечала первое, что придет в голову, то есть бред. Я вчера не сказала ни слова правды", – пожаловалась артистка.
Она призвала журналистов лучше готовиться к работе.
"Перестаньте меня, пожалуйста, спрашивать: "А ваше сердце свободно? А как ваша семья?". Семья нормально, сердце у меня всегда свободно и всегда занято! А на глупые вопросы буду отвечать исключительно глупостью", – заключила артистка.
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