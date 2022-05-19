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"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
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"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни
"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни - РИА Новости, 19.05.2022
"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни
Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:49
2022-05-19T11:49
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии "Жара" ей пришлось отшучиваться, что сейчас ее сердце "свободно и занято".Она призвала журналистов лучше готовиться к работе.Ранее Милявская объяснила высокую стоимость концертных билетов.
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знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
11:49 19.05.2022
 
"Сердце свободно и занято": Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни

Лолита отшутилась на вопрос о личной жизни и пожаловалась на журналистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях пошутила, что журналисты постоянно задают одни и те же вопросы, в частности, о личной жизни. Певица отметила, что на премии "Жара" ей пришлось отшучиваться, что сейчас ее сердце "свободно и занято".

"У артистов репертуар меняется – мы за этим следим. А у журналистов – вопросы не меняются. Поэтому я на все задаваемые вопросы отвечала первое, что придет в голову, то есть бред. Я вчера не сказала ни слова правды", – пожаловалась артистка.

Она призвала журналистов лучше готовиться к работе.

"Перестаньте меня, пожалуйста, спрашивать: "А ваше сердце свободно? А как ваша семья?". Семья нормально, сердце у меня всегда свободно и всегда занято! А на глупые вопросы буду отвечать исключительно глупостью", – заключила артистка.

Ранее Милявская объяснила высокую стоимость концертных билетов.
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