https://ria.ru/20220325/lolita-1780068364.html
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты - РИА Новости, 25.03.2022
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты
Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:04
2022-03-25T16:04
2022-03-25T16:04
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156078/03/1560780351_0:0:2984:1678_1920x0_80_0_0_e7926b3a808dadafea093737180347f6.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет.Артистка отметила, что в последнее время авиакомпании повысили стоимость своих услуг.Помимо этого, по словам певицы, в расходы на организацию концерта входят услуги SMM-специалиста и процент от продажи билетов для касс.Ранее новую композицию Лолиты раскритиковали на радио, назвав ее "песней для разведенок в караоке".
https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html
https://ria.ru/20220315/lolita-1778320794.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156078/03/1560780351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8c24b7e7de88aa80dfa765c5667db28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты организационными тратами