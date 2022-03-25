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Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты - РИА Новости, 25.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220325/lolita-1780068364.html
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты - РИА Новости, 25.03.2022
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты
Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T16:04
2022-03-25T16:04
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет.Артистка отметила, что в последнее время авиакомпании повысили стоимость своих услуг.Помимо этого, по словам певицы, в расходы на организацию концерта входят услуги SMM-специалиста и процент от продажи билетов для касс.Ранее новую композицию Лолиты раскритиковали на радио, назвав ее "песней для разведенок в караоке".
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знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
16:04 25.03.2022
 
Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты

Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты организационными тратами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет.

"Ценообразование на концерт состоит, конечно, из договоренностей с артистом и гонорара, но дальше самые большие расходы – вы удивитесь – это перелет, при перелете существует перегруз. Перегруз – это не личные вещи, как правило, все летают с маленькими сумочками, куда входят трусы и носки запасные. Дальше – инструменты – их много, а каждый играет на своем", – рассказала Лолита.

Артистка отметила, что в последнее время авиакомпании повысили стоимость своих услуг.

"Наши авиакомпании подняли перевозки в два раза. После того, как организатор заплатит за эти вещи, у него наступают расходы: аренда зала, звука и светового оборудования. Еще есть охрана зала", – добавила Лолита.

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Помимо этого, по словам певицы, в расходы на организацию концерта входят услуги SMM-специалиста и процент от продажи билетов для касс.

"За время ковида – вот, у меня отложенные концерты были – за это время выросли перевозки. Не гонорары, не цена на билеты, а стоимость аренды залов, гостиниц и перелетов", – заключила звезда.

Ранее новую композицию Лолиты раскритиковали на радио, назвав ее "песней для разведенок в караоке".
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