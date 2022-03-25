https://ria.ru/20220325/lolita-1780068364.html

Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты

Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты - РИА Новости, 25.03.2022

Лолита Милявская объяснила высокие цены на концертные билеты

Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T16:04

2022-03-25T16:04

2022-03-25T16:04

шоубиз

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лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Лолита Милявская в социальных сетях рассказала, из чего складывается стоимость билета на концерт. По словам певицы, самые большие расходы приходятся на перелет.Артистка отметила, что в последнее время авиакомпании повысили стоимость своих услуг.Помимо этого, по словам певицы, в расходы на организацию концерта входят услуги SMM-специалиста и процент от продажи билетов для касс.Ранее новую композицию Лолиты раскритиковали на радио, назвав ее "песней для разведенок в караоке".

https://ria.ru/20220113/zvezdy-1767686860.html

https://ria.ru/20220315/lolita-1778320794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес