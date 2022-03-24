https://ria.ru/20220324/lolita-1779844203.html

"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио

"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио - РИА Новости, 24.03.2022

"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио

Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T16:11

2022-03-24T16:11

2022-03-24T16:11

шоубиз

знаменитости

лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и стремление быть ближе к новой аудитории не всегда оказывается успешным.Другой участник обсуждения – рэпер ST(Александр Степанов) – был менее категоричен, но сравнил песню Лолиты с молодыми исполнителями.Ранее Лолита хвалилась в социальных сетях своей фигурой: по словам артистки, благодаря помощи эндокринолога ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.

https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес