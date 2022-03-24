"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио
Песню Лолиты "Грустная танцую" раскритиковали на радио
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре "Модерн"
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и стремление быть ближе к новой аудитории не всегда оказывается успешным.
"Она "подсасывает" молодую кровь, не боится делать новые шаги. Но иногда, мне кажется, что она в эту фигню заигрывается. У нее же есть своя аудитория. Если поставить ее последние синглы рядом – это не будет целостным творчеством одного артиста. Эта песня больше рассчитана на разведенок в караоке", – отметил ведущий Роман Емельянов.
Шоу "Худсовет" на "Новом радио"
Другой участник обсуждения – рэпер ST(Александр Степанов) – был менее категоричен, но сравнил песню Лолиты с молодыми исполнителями.
"Есть ощущение, что текст этой песни писала Мари Краймбрери, а музыку – Maruv. Но про текст – это комплимент, это хит караоке. Я очень уважаю и люблю Лолиту, поэтому ищу плюсы", – сказал рэпер.
Ранее Лолита хвалилась в социальных сетях своей фигурой: по словам артистки, благодаря помощи эндокринолога ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.
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