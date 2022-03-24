Рейтинг@Mail.ru
"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио - РИА Новости, 24.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220324/lolita-1779844203.html
"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио
"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио - РИА Новости, 24.03.2022
"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио
Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T16:11
2022-03-24T16:11
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4826d6bb445e0fdc539132bf245d5daf.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и стремление быть ближе к новой аудитории не всегда оказывается успешным.Другой участник обсуждения – рэпер ST(Александр Степанов) – был менее категоричен, но сравнил песню Лолиты с молодыми исполнителями.Ранее Лолита хвалилась в социальных сетях своей фигурой: по словам артистки, благодаря помощи эндокринолога ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.
https://ria.ru/20220127/covid-1769833268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027514_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_322e5ad1371dd0b9e0d9c2ef8b4a1c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
16:11 24.03.2022
 
"Песня для разведенок в караоке": Лолиту раскритиковали на радио

Песню Лолиты "Грустная танцую" раскритиковали на радио

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре "Модерн"
Певица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре Модерн - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Песню Лолиты Милявской "Грустная танцую" раскритиковали на "Новом радио". Некоторые ведущие шоу "Худсовет" решили, что эксперименты певицы с новыми жанрами и стремление быть ближе к новой аудитории не всегда оказывается успешным.

"Она "подсасывает" молодую кровь, не боится делать новые шаги. Но иногда, мне кажется, что она в эту фигню заигрывается. У нее же есть своя аудитория. Если поставить ее последние синглы рядом – это не будет целостным творчеством одного артиста. Эта песня больше рассчитана на разведенок в караоке", – отметил ведущий Роман Емельянов.

© Новое Радио/VkontakteШоу "Худсовет" на "Новом радио"
Шоу Худсовет на Новом радио
© Новое Радио/Vkontakte
Шоу "Худсовет" на "Новом радио"
Другой участник обсуждения – рэпер ST(Александр Степанов) – был менее категоричен, но сравнил песню Лолиты с молодыми исполнителями.

"Есть ощущение, что текст этой песни писала Мари Краймбрери, а музыку – Maruv. Но про текст – это комплимент, это хит караоке. Я очень уважаю и люблю Лолиту, поэтому ищу плюсы", – сказал рэпер.

Ранее Лолита хвалилась в социальных сетях своей фигурой: по словам артистки, благодаря помощи эндокринолога ей удалось сбросить несколько лишних килограммов.
Певица Манижа / Актриса Настасья Самбурская / Певица Лолита - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 17:57Шоубиз
Манижа, Самбурская и Лолита заразились коронавирусом
 
ШоубизЗнаменитостиЛолита МилявскаяШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала