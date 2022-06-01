Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного
Лолита Милявская объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного по имени Роман
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица объяснила, что впервые хочет, чтобы личная жизнь осталась в тайне.
"Личная жизнь впервые хочет оставаться очень личной. Тем более. когда находишься в отношениях с умным человеком, которого не надо как бы облагораживать, поэтому светить не будем", — заявила артистка.
Отмечается, что мужчина – бизнесмен, он на восемь лет младше Милявской. Роман приходит на концерты артистки, а также дарит дорогие подарки, например, кольцо с бриллиантом.
"Я всегда была практически замужем очень хорошо. В этом смысле мои мужчины одаривали меня", – заключила Лолита.
Ранее на вопрос о личной жизни Милявская предпочла отшутиться, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
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