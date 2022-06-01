https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html

Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного

Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного - РИА Новости, 01.06.2022

Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного

Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T17:55

2022-06-01T17:55

2022-06-01T17:55

шоубиз

знаменитости

лолита милявская

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица объяснила, что впервые хочет, чтобы личная жизнь осталась в тайне.Отмечается, что мужчина – бизнесмен, он на восемь лет младше Милявской. Роман приходит на концерты артистки, а также дарит дорогие подарки, например, кольцо с бриллиантом.Ранее на вопрос о личной жизни Милявская предпочла отшутиться, заявив, что ее сердце "свободно и занято".

https://ria.ru/20220523/lolita-1790098778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес