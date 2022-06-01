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Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220601/milyavskaya-1792329359.html
Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного
Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного - РИА Новости, 01.06.2022
Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного
Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T17:55
2022-06-01T17:55
шоубиз
знаменитости
лолита милявская
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица объяснила, что впервые хочет, чтобы личная жизнь осталась в тайне.Отмечается, что мужчина – бизнесмен, он на восемь лет младше Милявской. Роман приходит на концерты артистки, а также дарит дорогие подарки, например, кольцо с бриллиантом.Ранее на вопрос о личной жизни Милявская предпочла отшутиться, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
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знаменитости, лолита милявская, шоу-бизнес
17:55 01.06.2022
 
Лолита объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного

Лолита Милявская объяснила свое желание скрыть нового возлюбленного по имени Роман

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лолита Милявская около двух лет встречается с новым возлюбленным по имени Роман, однако других подробностей о мужчине неизвестно, сообщает "Пятый канал". Певица объяснила, что впервые хочет, чтобы личная жизнь осталась в тайне.
"Личная жизнь впервые хочет оставаться очень личной. Тем более. когда находишься в отношениях с умным человеком, которого не надо как бы облагораживать, поэтому светить не будем", — заявила артистка.
Отмечается, что мужчина – бизнесмен, он на восемь лет младше Милявской. Роман приходит на концерты артистки, а также дарит дорогие подарки, например, кольцо с бриллиантом.

"Я всегда была практически замужем очень хорошо. В этом смысле мои мужчины одаривали меня", – заключила Лолита.

Ранее на вопрос о личной жизни Милявская предпочла отшутиться, заявив, что ее сердце "свободно и занято".
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