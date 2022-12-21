https://ria.ru/20221221/kosmos-1840170326.html

Итоги года в космонавтике

Итоги года в космонавтике - РИА Новости, 21.12.2022

Итоги года в космонавтике

Российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с западными санкциями в уходящем году, однако... РИА Новости, 21.12.2022

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космос - риа наука

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с западными санкциями в уходящем году, однако рестрикции - отнюдь не единственное, чем запомнился 2022 год для ракетно-космической отрасли. О наиболее интересных и значимых событиях уходящего года в космической сфере читайте в материале РИА Новости. Нужен ли корабль-спасатель В самом конце года на Международной космической станции случилась нештатная ситуация. Рано утром 15 декабря российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин не смогли выйти в открытый космос из-за сигнала о падении давления в системе охлаждения корабля "Союз МС-22". В иллюминаторы экипаж увидел, как из корабля вырывается техническая жидкость. В трансляции НАСА происходящее назвали разлетающимися "хлопьями", а в рунете окрестили "брызгами шампанского" или же просто "фонтаном". Оказалось, что был поврежден наружный холодильник-радиатор на приборно-агрегатном отсеке корабля. Как отметил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, причиной мог быть микрометеорит. Температура в корабле, как сообщил РИА Новости источник, стала повышаться. В "Роскосмосе" уточнили, что в приборно-агрегатном отсеке она достигала 40 градусов Цельсия, однако затем понизилась и находится в пределах нормы. Экипаж осмотрел корабль с помощью манипуляторов на российском и американском сегментах станции, данные отправлены на Землю. В то же время в "Роскосмосе" сообщили, что жизни и здоровью экипажа сейчас ничего не угрожает, а экстренная эвакуация не нужна. Причины произошедшего и план дальнейших действий будет понятен примерно к 27 декабря. Если спецкомиссия решит, что на "Союзе МС-22" можно возвращаться на Землю, то его экипаж - Прокопьев, Петелин и американец Фрэнк Рубио - доработают свою экспедицию и отправятся домой в середине марта, как это и было запланировано изначально. Второй вариант - к станции в беспилотном варианте отправят "Союз МС-23", который сейчас проходит предполетные проверки на Байконуре. Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, корабль будет готов к полету к 19 февраля. Однако затем руководитель госкорпорации все же выразил надежду, что такие меры не понадобятся, и полет будет завершен штатно. Рекорд в российском сегменте Несмотря на дважды перенесенную работу в открытом космосе (сначала она планировалась на 25 ноября, но была отменена из-за неисправности в скафандре), рекорд по количеству проведенных выходов по российской программе МКС все же был установлен в этом году. Свой на данный момент единственный выход Прокопьев и Петелин провели 17 ноября. Он стал седьмым в году по российской программе. До этого наибольшее количество раз россияне работали за бортом станции в 2013 году - тогда они выходили в открытый космос шесть раз. Все семь выходов 2022 года были посвящены продолжению интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" (пристыковались 29 июля и 26 ноября 2021 года) в состав российского сегмента МКС. Первый из них провели 19 января Антон Шкаплеров и Петр Дубров (до этого три раза выходивший в открытый космос в 2021 году). На долю следующего экипажа выпало пять выходов, они прошли 18 и 28 апреля, 21 июля, 17 августа и 2 сентября. Четыре раза космонавт Олег Артемьев работал вместе со своим "соседом" по кораблю "Союз МС-21" Денисом Матвеевым, один раз - с астронавтом Европейского космического агентства итальянкой Самантой Кристофоретти. Впрочем, абсолютным рекордом для отечественных космонавтов семь выходов все-таки не стали. В 1991 и 1995 годах советские и российские космонавты по 10 раз выходили в открытый космос на станции "Мир". Первый из сотен Единственный старт 2022 года с космодрома Восточный примечателен по совсем другой причине. В ходе этого пуска ракета "Союз-2.1б" отправила на орбиту три спутника связи "Гонец-М" и первый аппарат перспективной многоспутниковой группировки "Сфера" - спутник-демонстратор "Скиф-Д". Сейчас он проходит летную экспериментальную отработку, проверены его системы и полезная нагрузка. Первые два штатных спутника этой системы будут запущены в 2025 году, всего "Скифов" на орбите будет 12. Следующие на очереди - спутники интернета вещей "Марафон", два аппарата-демонстратора полетят в 2023-2024 годах. Как ранее сообщали в "Роскосмосе", всего в ней будет 137 спутников, хотя разработчики планируют вывести 264 таких аппарата. Также в "Сферу" войдут спутники связи "Экспресс", в том числе четыре "Экспресса-РВ" на высокоэллиптической орбите, аппараты связи "Ямал", спутники дистанционного зондирования Земли "Смотр", аппараты оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и радиолокационные "Беркут-X" и "Беркут-XLP". Всего на "Сферу" нужно 180 миллиардов рублей, причем из бюджета выделят 95 миллиардов. Вице-премьер РФ Денис Мантуров уточнил, что внебюджетные 85 миллиардов пойдут на "Ямалы" и "Смотры". В 2022 году было выделено 14 миллиардов рублей, в 2023 и 2024 годах планируется направить по 18 миллиардов. В планах разработчиков системы - порядка 600 спутников на орбите. Как раньше, но теперь по соглашению В 2022 году после подписания "Роскосмосом" и НАСА специального соглашения начались перекрестные полеты на МКС. Смешанные экипажи, когда на российском корабле "Союз" одно место занимает астронавт США, а на американском Crew Dragon летит один россиянин, нужны, чтобы в случае задержек или переносов пусков ни один из сегментов станции не пустовал. Ранее американцы летали на "Союзах", а российские космонавты на челноках Space Shuttle, такие полеты организовывались в рамках взаимозачета. После прекращения полетов "Шаттлов" в 2011 году США сначала оплачивали кресла в российских кораблях, а потом стали использовать корабли Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, также на подходе Starliner от Boeing. Соглашение предусматривает по три полета российских и американских кораблей. Первые два уже состоялись - сейчас на МКС работают американец Фрэнк Рубио, прибывший на "Союзе МС-22" 21 сентября, и россиянка Анна Кикина, прилетевшая на американском корабле 5 октября. Также в рамках программы запланированы по одному полету в 2023 и 2024 годах. Представители как "Роскосмоса", так и НАСА не исключили, что соглашение после 2024 года продлят. Это актуально, учитывая, что НАСА уже продлило работу своего сегмента до 2030 года, такие же намерения у Японии и Европейского космического агентства (ЕКА), а РФ, как сообщил Борисов, "с высокой вероятностью" будет участвовать в проекте до 2028 года. Полеты на Луну вредны для здоровья В июле 2022 года завершился третий этап изоляционного эксперимента SIRIUS по имитации полета на Луну. Экипаж из шести человек заперли в испытательном комплексе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН еще в 2021 году, их "полет" длился восемь месяцев. В экипаж вошли трое россиян - командир экипажа инструктор космонавтов Олег Блинов, врач-хирург Виктория Кириченко, младший научный сотрудник Екатерина Карякина. Кроме них участвовали американцы Уильям Браун и Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар Аль Амери. Не обошлось без происшествий - на 33 сутки эксперимента из него из-за травмы руки выбыла Карякина. Из обработанных результатов исследований ученые уже выяснили, что за время такой изоляции у человека снижается зрение, ухудшается обмен веществ и падает способность иммунитета противостоять заболеваниям. Кроме того, у женщин растет патогенная микрофлора. В 2017 и 2018-2019 годах уже прошли аналогичные эксперименты продолжительностью 17 суток и четыре месяца. В ноябре 2023 года должен стартовать SIRIUS-23 продолжительностью в один год. Ранее сообщалось, что годовых экспериментов может быть три. Действуем самостоятельно Сотрудничество в космосе пострадало из-за западных санкций еще в первые месяцы спецоперации на Украине. В частности, ЕКА отказалось от взаимодействия по проекту ExoMars по поиску следов жизни на Марсе. Планировалось, что в рамках его второго этапа к Красной планете в 2022 полетят российский десантный модуль "Казачок" с европейским ровером Rosalind Franklin. Занимавший на тот момент пост гендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что РФ организует миссию на Марс самостоятельно, правда, без марсохода. НПО имени Лавочкина уже начало работы по этой тематике, а сам старт миссии возможен в 2026 году. ЕКА же собирается свою часть миссии отправить при помощи США, но также не ранее 2026 года, а может быть, и вовсе в 2028-м. В первую часть проекта ExoMars-2016 вошли европейский орбитальный аппарат TGO с российскими приборами и посадочный модуль Schiaparelli, также запущенные российским "Протоном". Schiaparelli разбился при посадке, а TGO работает до сих пор. Еще один научный проект, пострадавший от санкций - космическая обсерватория "Спектр-РГ" с двумя рентгеновскими телескопами, немецким eROSITA и российским ART-XC. В марте немецкая сторона отключила свой телескоп, и больше он не передает научные данные. Рогозин летом дал указание самостоятельно восстановить работу телескопа и заявил, что на это может уйти от двух до четырех месяцев. В декабре научный руководитель обсерватории академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что телескоп так и не включен, а российские специалисты совместно с немецкими коллегами и сотрудниками наземных антенных систем "смотрят за здоровьем" eROSITA, чтобы его можно было безболезненно включить, когда придет время.

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https://ria.ru/20220703/eksperiment-1799907963.html

https://ria.ru/20220909/mars-1815118263.html

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Ольга Фомченкова

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