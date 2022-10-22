https://ria.ru/20221022/sputniki-1825979807.html
Группировка "Сфера" будет состоять из более 600 спутников
Группировка "Сфера" будет состоять из более 600 спутников - РИА Новости, 22.10.2022
Группировка "Сфера" будет состоять из более 600 спутников
Спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов будет создана в рамках проекта "Сфера", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:25
2022-10-22T23:25
2022-10-22T23:26
наука
космос - риа наука
денис мантуров
юрий урличич
россия
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роскосмос
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 22 окт - РИА Новости. Спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов будет создана в рамках проекта "Сфера", сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он также напомнил, что основная цель проекта – достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности РФ."Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов", - уточнил Мантуров через пресс-службу министерства по итогам запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный".Это ракета с космическими аппаратами "Гонец-М" и демонстрационным спутником "Скиф-Д", который по сути является первым запущенным спутником проекта "Сфера".Требуемый объем финансирования проекта - 180 миллиардов рублей. Как в июле уточнял занимавший тогда пост первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич, правительство РФ пока одобрило его финансирование в объёме 95 миллиардов рублей. Так, вместо изначально заявленных более 500 спутников, в проекте на тот момент оставалось 162 аппарата.
https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html
https://ria.ru/20220908/tekhnologii-1815295799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, денис мантуров, юрий урличич, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), роскосмос, восточный (космодром)
Наука, Космос - РИА Наука, Денис Мантуров, Юрий Урличич, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Роскосмос, Восточный (космодром)
23:25 22.10.2022 (обновлено: 23:26 22.10.2022)
Группировка "Сфера" будет состоять из более 600 спутников
Глава Минпромторга Мантуров: группировка "Сфера" включит более 600 отечественных спутников