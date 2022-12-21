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ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора

ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора - РИА Новости, 21.12.2022

ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора

Европейский суд по правам человека принял решение о введении обеспечительных мер по запросу Армении, который касался блокировки Лачинского коридора... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:27

2022-12-21T23:27

2022-12-21T23:27

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял решение о введении обеспечительных мер по запросу Армении, который касался блокировки Лачинского коридора Азербайджаном, говорится в релизе ЕСПЧ. "Европейский суд по правам человека сегодня постановил назначить обеспечительную меру по делу Армения против Азербайджана… Запрос касался предполагаемой блокировки Лачинского коридора, по которому армянские жители Нагорного Карбаха получают доступ к жизненно важным услугам, в частности, к медицинской помощи. 21 декабря 2022 года суд (председатель секции, которой было передано дело) рассмотрел запрос о принятии обеспечительных мер, поданный правительством Армении", - говорится в сообщении. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".

https://ria.ru/20221220/odkb-1839922351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, азербайджан, армения, россия, европейский суд по правам человека (еспч), оон, европейский суд