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ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора - РИА Новости, 21.12.2022
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ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора
ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора - РИА Новости, 21.12.2022
ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора
Европейский суд по правам человека принял решение о введении обеспечительных мер по запросу Армении, который касался блокировки Лачинского коридора... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:27
2022-12-21T23:27
в мире
азербайджан
армения
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
оон
европейский суд
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял решение о введении обеспечительных мер по запросу Армении, который касался блокировки Лачинского коридора Азербайджаном, говорится в релизе ЕСПЧ. "Европейский суд по правам человека сегодня постановил назначить обеспечительную меру по делу Армения против Азербайджана… Запрос касался предполагаемой блокировки Лачинского коридора, по которому армянские жители Нагорного Карбаха получают доступ к жизненно важным услугам, в частности, к медицинской помощи. 21 декабря 2022 года суд (председатель секции, которой было передано дело) рассмотрел запрос о принятии обеспечительных мер, поданный правительством Армении", - говорится в сообщении. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
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в мире, азербайджан, армения, россия, европейский суд по правам человека (еспч), оон, европейский суд
В мире, Азербайджан, Армения, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ООН, Европейский суд
23:27 21.12.2022
 
ЕСПЧ принял решение о введении мер для разблокировки Лачинского коридора

ЕСПЧ принял решение о введении обеспечительных мер для разблокировки Лачинского коридора

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял решение о введении обеспечительных мер по запросу Армении, который касался блокировки Лачинского коридора Азербайджаном, говорится в релизе ЕСПЧ.
"Европейский суд по правам человека сегодня постановил назначить обеспечительную меру по делу Армения против Азербайджана… Запрос касался предполагаемой блокировки Лачинского коридора, по которому армянские жители Нагорного Карбаха получают доступ к жизненно важным услугам, в частности, к медицинской помощи. 21 декабря 2022 года суд (председатель секции, которой было передано дело) рассмотрел запрос о принятии обеспечительных мер, поданный правительством Армении", - говорится в сообщении.
Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 10:51
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора
 
В миреАзербайджанАрменияРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ООНЕвропейский суд
 
 
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