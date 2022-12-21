12:04 21.12.2022 (обновлено: 12:23 21.12.2022)
Гросси посетит Москву
Гросси в ходе визита в Москву 22 декабря обсудит создание защитной зоны вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра. Будут эти консультации посвящены инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Этот процесс идет ни шатко, ни валко. Завтра, я думаю, некоторые моменты удастся прояснить", - сказал Ульянов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
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"С нашей стороны будет межведомственная делегация с участием представителей МИД, Росатома, министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора. Состав представительный, посмотрим, чем завершатся консультации", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
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