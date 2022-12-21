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Гросси посетит Москву - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/grossi-1840202616.html
Гросси посетит Москву
Гросси посетит Москву - РИА Новости, 21.12.2022
Гросси посетит Москву
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:04
2022-12-21T12:23
специальная военная операция на украине
москва
вена
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
михаил ульянов (дипломат)
энергодар
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра. Будут эти консультации посвящены инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Этот процесс идет ни шатко, ни валко. Завтра, я думаю, некоторые моменты удастся прояснить", - сказал Ульянов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."С нашей стороны будет межведомственная делегация с участием представителей МИД, Росатома, министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора. Состав представительный, посмотрим, чем завершатся консультации", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
https://ria.ru/20221220/energodar-1840015173.html
https://ria.ru/20221216/makron-1839038428.html
https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html
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вена
россия
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москва, вена, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, михаил ульянов (дипломат), энергодар, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Москва, Вена, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Михаил Ульянов (дипломат), Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:04 21.12.2022 (обновлено: 12:23 21.12.2022)
 
Гросси посетит Москву

Гросси в ходе визита в Москву 22 декабря обсудит создание защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра. Будут эти консультации посвящены инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Этот процесс идет ни шатко, ни валко. Завтра, я думаю, некоторые моменты удастся прояснить", - сказал Ульянов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 15:23
Помощь "Росатома" очень пригодится Энергодару, заявил директор ЗАЭС
"С нашей стороны будет межведомственная делегация с участием представителей МИД, Росатома, министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора. Состав представительный, посмотрим, чем завершатся консультации", - добавил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 02:19
Макрон заявил о намерении позвонить Путину для обсуждения темы ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:19
В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваВенаРоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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