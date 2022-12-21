https://ria.ru/20221221/grossi-1840202616.html

Гросси посетит Москву

Гросси посетит Москву - РИА Новости, 21.12.2022

Гросси посетит Москву

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:04

2022-12-21T12:04

2022-12-21T12:23

специальная военная операция на украине

москва

вена

россия

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михаил ульянов (дипломат)

энергодар

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву в четверг, 22 декабря, проведет консультации, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра. Будут эти консультации посвящены инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Этот процесс идет ни шатко, ни валко. Завтра, я думаю, некоторые моменты удастся прояснить", - сказал Ульянов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."С нашей стороны будет межведомственная делегация с участием представителей МИД, Росатома, министерства обороны, Росгвардии, Ростехнадзора. Состав представительный, посмотрим, чем завершатся консультации", - добавил он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Ранее в Кремле заявляли, что надо требовать от Украины отвести тяжелые вооружения от ЗАЭС и прекратить обстрелы. В Москве также указали, что существенных подвижек по зоне безопасности вокруг ЗАЭС нет.

https://ria.ru/20221220/energodar-1840015173.html

https://ria.ru/20221216/makron-1839038428.html

https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html

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