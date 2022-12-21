https://ria.ru/20221221/elka-1840320632.html
Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"
Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2022
Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"
Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний", он исполнит мечты ребят из Казани побывать на... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:12
2022-12-21T17:12
2022-12-21T17:12
республика татарстан
рустам минниханов
минтимер шаймиев
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний", он исполнит мечты ребят из Казани побывать на радио и получить умную колонку, сообщает пресс-служба главы республики. Акция прошла в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. "Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. В акции также принял участие первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Он снял с новогодней елки открытки девятилетней и 13-летней жительниц республики. Первая мечтает побывать на президентской елке в Казани, вторая - попробовать себя в роли кинолога. Шаймиев сообщил, что в скором времени мечты девочек сбудутся. Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, минтимер шаймиев, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"
Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"
КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний", он исполнит мечты ребят из Казани побывать на радио и получить умную колонку, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустам Минниханов снял с елки открытки с желаниями детей. Так, школьник из Казани мечтает побывать на детском радио, а другой юный казанец мечтает об умной колонке", - говорится в сообщении.
Акция прошла в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. "Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время", - написал Минниханов в своем Telegram-канале.
В акции также принял участие первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
Он снял с новогодней елки открытки девятилетней и 13-летней жительниц республики. Первая мечтает побывать на президентской елке в Казани, вторая - попробовать себя в роли кинолога. Шаймиев сообщил, что в скором времени мечты девочек сбудутся.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.