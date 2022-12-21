https://ria.ru/20221221/elka-1840320632.html

Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"

Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 21.12.2022

Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции "Елка желаний"

Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний", он исполнит мечты ребят из Казани побывать на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:12

2022-12-21T17:12

2022-12-21T17:12

республика татарстан

рустам минниханов

минтимер шаймиев

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 21 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в среду принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний", он исполнит мечты ребят из Казани побывать на радио и получить умную колонку, сообщает пресс-служба главы республики. Акция прошла в рамках съезда Совета муниципальных образований Татарстана. "Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время", - написал Минниханов в своем Telegram-канале. В акции также принял участие первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Он снял с новогодней елки открытки девятилетней и 13-летней жительниц республики. Первая мечтает побывать на президентской елке в Казани, вторая - попробовать себя в роли кинолога. Шаймиев сообщил, что в скором времени мечты девочек сбудутся. Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года благотворительным проектом "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями, сирот и тех, кто находится в сложной ситуации. За четыре года проведения акции было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний.

https://ria.ru/20221215/ois-1838861751.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

рустам минниханов, минтимер шаймиев, казань, республика татарстан (татарстан)