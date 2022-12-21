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Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.12.2022
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Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.12.2022
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде
Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:56
2022-12-21T17:56
безопасность
сергей шойгу
виктор бондарев
владимир путин
россия
швеция
финляндия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе в вопросе проведения спецоперации, заявил председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев. Ранее на итоговом заседании коллегии Минобороны Шойгу предложил ряд мер по укреплению безопасности. В частности, на северо-западе России должна быть создана группировка в связи с расширением НАТО и принятием в альянс Швеции и Финляндии, созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Численность российской армии увеличится до полутора миллионов человек, включая 695 тысяч контрактников. "Министр обороны предложил Верховному главнокомандующему структурные изменения и дополнения в состав Вооруженных сил, на что президент дал утвердительный ответ... Я думаю, будут приняты определённые серьёзные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии, ну и, естественно, помогут в решении тех задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Бондарев журналистам после заседания. Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложениями Шойгу, позже они подробно обсудят их.
https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html
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безопасность, сергей шойгу, виктор бондарев, владимир путин, россия, швеция, финляндия, совет федерации рф, нато
Безопасность, Сергей Шойгу, Виктор Бондарев, Владимир Путин, Россия, Швеция, Финляндия, Совет Федерации РФ, НАТО
17:56 21.12.2022
 
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде

Сенатор Бондарев: предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе в вопросе проведения спецоперации, заявил председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.
Ранее на итоговом заседании коллегии Минобороны Шойгу предложил ряд мер по укреплению безопасности. В частности, на северо-западе России должна быть создана группировка в связи с расширением НАТО и принятием в альянс Швеции и Финляндии, созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Численность российской армии увеличится до полутора миллионов человек, включая 695 тысяч контрактников.
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"Министр обороны предложил Верховному главнокомандующему структурные изменения и дополнения в состав Вооруженных сил, на что президент дал утвердительный ответ... Я думаю, будут приняты определённые серьёзные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии, ну и, естественно, помогут в решении тех задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Бондарев журналистам после заседания.
Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложениями Шойгу, позже они подробно обсудят их.
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