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Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.12.2022
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде
Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:56
2022-12-21T17:56
2022-12-21T17:56
безопасность
сергей шойгу
виктор бондарев
владимир путин
россия
швеция
финляндия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе в вопросе проведения спецоперации, заявил председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев. Ранее на итоговом заседании коллегии Минобороны Шойгу предложил ряд мер по укреплению безопасности. В частности, на северо-западе России должна быть создана группировка в связи с расширением НАТО и принятием в альянс Швеции и Финляндии, созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Численность российской армии увеличится до полутора миллионов человек, включая 695 тысяч контрактников. "Министр обороны предложил Верховному главнокомандующему структурные изменения и дополнения в состав Вооруженных сил, на что президент дал утвердительный ответ... Я думаю, будут приняты определённые серьёзные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии, ну и, естественно, помогут в решении тех задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Бондарев журналистам после заседания. Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложениями Шойгу, позже они подробно обсудят их.
https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html
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безопасность, сергей шойгу, виктор бондарев, владимир путин, россия, швеция, финляндия, совет федерации рф, нато
Безопасность, Сергей Шойгу, Виктор Бондарев, Владимир Путин, Россия, Швеция, Финляндия, Совет Федерации РФ, НАТО
Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде
Сенатор Бондарев: предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии