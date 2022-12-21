https://ria.ru/20221221/boegotovnost-1840338468.html

Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде

Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде - РИА Новости, 21.12.2022

Предложения Шойгу повысят боеготовность российской армии, заявили в Совфеде

Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:56

2022-12-21T17:56

2022-12-21T17:56

безопасность

сергей шойгу

виктор бондарев

владимир путин

россия

швеция

финляндия

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе в вопросе проведения спецоперации, заявил председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев. Ранее на итоговом заседании коллегии Минобороны Шойгу предложил ряд мер по укреплению безопасности. В частности, на северо-западе России должна быть создана группировка в связи с расширением НАТО и принятием в альянс Швеции и Финляндии, созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформированы три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии. Численность российской армии увеличится до полутора миллионов человек, включая 695 тысяч контрактников. "Министр обороны предложил Верховному главнокомандующему структурные изменения и дополнения в состав Вооруженных сил, на что президент дал утвердительный ответ... Я думаю, будут приняты определённые серьёзные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии, ну и, естественно, помогут в решении тех задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Бондарев журналистам после заседания. Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложениями Шойгу, позже они подробно обсудят их.

https://ria.ru/20221221/zapad-1840305641.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

россия

швеция

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безопасность, сергей шойгу, виктор бондарев, владимир путин, россия, швеция, финляндия, совет федерации рф, нато