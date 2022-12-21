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Госдума приняла закон о создании базы генетической информации - РИА Новости, 21.12.2022
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Госдума приняла закон о создании базы генетической информации
Госдума приняла закон о создании базы генетической информации - РИА Новости, 21.12.2022
Госдума приняла закон о создании базы генетической информации
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании базы генетической информации. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
общество
лилия гумерова
александр жуков
россия
москва
госдума рф
курчатовский институт
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании базы генетической информации. Проект был внесен главой комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и первым вице-спикером ГД Александром Жуковым. В пояснительной записке сообщается, что объединение генетических данных в единую систему позволит оперативно и с высокой эффективностью выявлять связи последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК с различными функциями и свойствами организма. Проектом предполагается исключить из сферы действия закона "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" генодиагностику и генную терапию. Согласно тексту пояснительной записки, оператором информационной системы будет "Курчатовский институт". Законопроектом также определяется обладатель информации, которая будет содержаться в информационной системе, - Российская Федерация, заказчик информационной системы - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также ее оператор - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ранее отмечала, что централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию экономически востребованных генофондов растений, животных, микроорганизмов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала РФ, сформировать систему мониторинга использования генетических технологий. Ко второму чтению поступил ряд поправок. Согласно предложенным поправкам, данные в государственную информационную систему в области генетической информации "Национальная база генетической информации" обладатель должен предоставить не позднее 31 декабря 2025 года, в проекте, принятом в первом чтении, такие данные нужно было предоставить до 31 декабря 2026 года. Также в случае принятия законопроекта, он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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общество, лилия гумерова, александр жуков, россия, москва, госдума рф, курчатовский институт, совет федерации рф
Общество, Лилия Гумерова, Александр Жуков, Россия, Москва, Госдума РФ, Курчатовский институт, Совет Федерации РФ
14:57 21.12.2022
 
Госдума приняла закон о создании базы генетической информации

Госдума во II и III чтениях приняла законопроект о создании базы генетической информации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкФлаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании базы генетической информации.
Проект был внесен главой комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и первым вице-спикером ГД Александром Жуковым. В пояснительной записке сообщается, что объединение генетических данных в единую систему позволит оперативно и с высокой эффективностью выявлять связи последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК с различными функциями и свойствами организма.
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Проектом предполагается исключить из сферы действия закона "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" генодиагностику и генную терапию.
Согласно тексту пояснительной записки, оператором информационной системы будет "Курчатовский институт".
Законопроектом также определяется обладатель информации, которая будет содержаться в информационной системе, - Российская Федерация, заказчик информационной системы - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также ее оператор - федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ранее отмечала, что централизованное хранение генетической информации с применением современных аналитических систем позволит обеспечить инвентаризацию экономически востребованных генофондов растений, животных, микроорганизмов, провести оценку динамики изменения селекционного потенциала РФ, сформировать систему мониторинга использования генетических технологий.
Ко второму чтению поступил ряд поправок.
Согласно предложенным поправкам, данные в государственную информационную систему в области генетической информации "Национальная база генетической информации" обладатель должен предоставить не позднее 31 декабря 2025 года, в проекте, принятом в первом чтении, такие данные нужно было предоставить до 31 декабря 2026 года. Также в случае принятия законопроекта, он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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