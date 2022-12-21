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"Нужно только это". Что изменится в российской армии - РИА Новости, 21.12.2022
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"Нужно только это". Что изменится в российской армии
"Нужно только это". Что изменится в российской армии - РИА Новости, 21.12.2022
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:12
2022-12-21T18:41
безопасность
сергей шойгу
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.Масштабные мерыТакие заседания с участием президента проводят ежегодно. По протоколу вслед за первым лицом выступает министр обороны.Сергей Шойгу заявил: "Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек".Кроме того, он призвал поэтапно повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет. И отметил, что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.Глава оборонного ведомства подчеркнул: необходимо завершить цифровизацию военкоматов.А вот предложение увеличить срок службы, озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.Отметим, что каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.Ответ НАТОМинистр считает, что нужно сформировать два межвидовых стратегических территориальных объединения: Московский и Ленинградский военные округа. Это связано с намерением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.Также надо усовершенствовать структуру отдельных подразделений:Улучшат и тыловое обеспечение. В следующем году появятся три ремонтных завода, усилятся соответствующие подразделения в войсковом звене. Цель — исправить ошибки. По словам министра, в 2008-2012-м войсковой ремонт практически уничтожили из-за перехода на аутсорсинг.Новые вооруженияНа коллегии отчитались о вооружениях, заступивших на службу. Одна из главных новинок — атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава", атомный ракетоносец четвертого поколения.После успешных испытаний приступили к развертыванию тяжелых ракет комплекса "Сармат". Также ядерная триада пополнилась бомбардировщиком Ту-160М.Наряду с оснащением полков РВСН "Авангардами" это позволило довести долю современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах до 91 процента.В целом же за минувший год, уточнил Шойгу, боевые возможности армии выросли на 13 процентов.А в январе на службу заступит фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Обновление вооруженных сил продолжится.
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Нармания Давид
Нармания Давид
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безопасность, сергей шойгу, владимир джабаров, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Джабаров, Россия
18:12 21.12.2022 (обновлено: 18:41 21.12.2022)
 

"Нужно только это". Что изменится в российской армии

© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Михаил Куравлев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.

Масштабные меры

Такие заседания с участием президента проводят ежегодно. По протоколу вслед за первым лицом выступает министр обороны.
Сергей Шойгу заявил: "Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек".
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПризывник на сборном пункте военного комиссариата Москвы перед отправкой в войска
Призывник на сборном пункте военного комиссариата Москвы перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Призывник на сборном пункте военного комиссариата Москвы перед отправкой в войска
Кроме того, он призвал поэтапно повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет. И отметил, что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.
Глава оборонного ведомства подчеркнул: необходимо завершить цифровизацию военкоматов.
А вот предложение увеличить срок службы, озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.
Отметим, что каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении

Ответ НАТО

Министр считает, что нужно сформировать два межвидовых стратегических территориальных объединения: Московский и Ленинградский военные округа. Это связано с намерением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.
Также надо усовершенствовать структуру отдельных подразделений:
  • каждая общевойсковая армия должна располагать смешанной авиационной дивизией и бригадой армейской авиации с 80-100 боевыми вертолетами;
  • требуется дополнительно создать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации;
  • в береговых войсках Военно-морского флота на базе имеющихся бригад сформировать пять дивизий морской пехоты;
  • на стратегических направлениях — пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности;
  • создать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии;
  • добавить две десантно-штурмовые дивизии ВДВ.
Улучшат и тыловое обеспечение. В следующем году появятся три ремонтных завода, усилятся соответствующие подразделения в войсковом звене. Цель — исправить ошибки. По словам министра, в 2008-2012-м войсковой ремонт практически уничтожили из-за перехода на аутсорсинг.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк

Новые вооружения

На коллегии отчитались о вооружениях, заступивших на службу. Одна из главных новинок — атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава", атомный ракетоносец четвертого поколения.
После успешных испытаний приступили к развертыванию тяжелых ракет комплекса "Сармат". Также ядерная триада пополнилась бомбардировщиком Ту-160М.
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в медиабанкСтратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода
Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госкорпорации Ростех
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Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М на аэродроме Казанского авиационного завода
Наряду с оснащением полков РВСН "Авангардами" это позволило довести долю современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах до 91 процента.
В целом же за минувший год, уточнил Шойгу, боевые возможности армии выросли на 13 процентов.
А в январе на службу заступит фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Обновление вооруженных сил продолжится.
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