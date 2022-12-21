https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html

"Нужно только это". Что изменится в российской армии

"Нужно только это". Что изменится в российской армии - РИА Новости, 21.12.2022

"Нужно только это". Что изменится в российской армии

В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:12

2022-12-21T18:12

2022-12-21T18:41

безопасность

сергей шойгу

владимир джабаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840325802_0:1:3114:1753_1920x0_80_0_0_a1e95368b655489202052c0ddc0109c8.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Давид Нармания. В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года, обсудили предложения по усилению армии. О том, какие приняли решения, — в материале РИА Новости.Масштабные мерыТакие заседания с участием президента проводят ежегодно. По протоколу вслед за первым лицом выступает министр обороны.Сергей Шойгу заявил: "Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек".Кроме того, он призвал поэтапно повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет. И отметил, что нужно срочникам обеспечить возможность заключать контракт с первого дня службы.Глава оборонного ведомства подчеркнул: необходимо завершить цифровизацию военкоматов.А вот предложение увеличить срок службы, озвученное осенью сенатором Владимиром Джабаровым и активно обсуждавшееся в СМИ и соцсетях, на коллегии не упомянули.Отметим, что каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.Ответ НАТОМинистр считает, что нужно сформировать два межвидовых стратегических территориальных объединения: Московский и Ленинградский военные округа. Это связано с намерением Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.Также надо усовершенствовать структуру отдельных подразделений:Улучшат и тыловое обеспечение. В следующем году появятся три ремонтных завода, усилятся соответствующие подразделения в войсковом звене. Цель — исправить ошибки. По словам министра, в 2008-2012-м войсковой ремонт практически уничтожили из-за перехода на аутсорсинг.Новые вооруженияНа коллегии отчитались о вооружениях, заступивших на службу. Одна из главных новинок — атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава", атомный ракетоносец четвертого поколения.После успешных испытаний приступили к развертыванию тяжелых ракет комплекса "Сармат". Также ядерная триада пополнилась бомбардировщиком Ту-160М.Наряду с оснащением полков РВСН "Авангардами" это позволило довести долю современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах до 91 процента.В целом же за минувший год, уточнил Шойгу, боевые возможности армии выросли на 13 процентов.А в январе на службу заступит фрегат "Адмирал Горшков" с гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон". Обновление вооруженных сил продолжится.

https://ria.ru/20221221/yaponiya-1840102533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, сергей шойгу, владимир джабаров, россия