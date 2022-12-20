https://ria.ru/20221220/svo-1840097657.html

Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО

Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО - РИА Новости, 20.12.2022

Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:59

2022-12-20T18:59

2022-12-20T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

франк-вальтер штайнмайер

владимир путин

си цзиньпин

китай

украина

россия

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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в завершении конфликта на Украине и призвал китайского лидера повлиять на Москву, сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин. "Сегодня федеральный президент Штайнмайер говорил по телефону с государственным и партийным лидером Китая Си Цзиньпином", - сообщила Гаммелин в Twitter. Она уточнила, что в центре внимания 60-минутной беседы помимо двусторонних отношений Китая и Германии и текущей ситуации с коронавирусом в КНР была тема российской спецоперации на Украине. "Штайнмайер подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в окончании войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и также оказать влияние в этом смысле на (президента РФ Владимира) Путина", - написала представитель Штайнмайера. Ранее Китай, воздержавшись от голосования, не поддержали резолюцию ООН по Украине, осуждающую российскую спецоперацию. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

китай

украина

россия

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