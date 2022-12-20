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Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/svo-1840097657.html
Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО
Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО - РИА Новости, 20.12.2022
Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:59
2022-12-20T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
франк-вальтер штайнмайер
владимир путин
си цзиньпин
китай
украина
россия
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в завершении конфликта на Украине и призвал китайского лидера повлиять на Москву, сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин. "Сегодня федеральный президент Штайнмайер говорил по телефону с государственным и партийным лидером Китая Си Цзиньпином", - сообщила Гаммелин в Twitter. Она уточнила, что в центре внимания 60-минутной беседы помимо двусторонних отношений Китая и Германии и текущей ситуации с коронавирусом в КНР была тема российской спецоперации на Украине. "Штайнмайер подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в окончании войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и также оказать влияние в этом смысле на (президента РФ Владимира) Путина", - написала представитель Штайнмайера. Ранее Китай, воздержавшись от голосования, не поддержали резолюцию ООН по Украине, осуждающую российскую спецоперацию. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир путин, си цзиньпин, китай, украина, россия, оон, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Украина, Россия, ООН, Twitter
18:59 20.12.2022
 
Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО

Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВальтер Штайнмайер
Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в завершении конфликта на Украине и призвал китайского лидера повлиять на Москву, сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин.
"Сегодня федеральный президент Штайнмайер говорил по телефону с государственным и партийным лидером Китая Си Цзиньпином", - сообщила Гаммелин в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
Она уточнила, что в центре внимания 60-минутной беседы помимо двусторонних отношений Китая и Германии и текущей ситуации с коронавирусом в КНР была тема российской спецоперации на Украине.
"Штайнмайер подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в окончании войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и также оказать влияние в этом смысле на (президента РФ Владимира) Путина", - написала представитель Штайнмайера.
Ранее Китай, воздержавшись от голосования, не поддержали резолюцию ООН по Украине, осуждающую российскую спецоперацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ПутинСи ЦзиньпинКитайУкраинаРоссияООНTwitter
 
 
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